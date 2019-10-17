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Kitap fuarı rekor ziyaretçi ile devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde Sun Fuarcılık tarafından açılan Kayseri Kitap Fuarı, 6 günde 469 bin ziyaretçiye ulaştı.

17.10.2019 11:15Kitap fuarı rekor ziyaretçi ile devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde Sun Fuarcılık tarafından açılan Kayseri Kitap Fuarı, 6 günde 469 bin ziyaretçiye ulaştı. Kitap Fuarı'nın bu yıl 700 bin ziyaretçiyi geçmesi bekleniyor.

2017 yılında 10 gün boyunca 582 bin, geçen yıl ise 672 bin kişi tarafından ziyaret edilen Kayseri Kitap Fuarı, bu yıl yeni bir rekora imza atacak. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan 3. Kayseri Kitap Fuarı her gün saat 10.00 ile 21.00 arasında birbirinden ünlü yazarları okuyucularla buluşturuyor. 150'den fazla yayınevi ve 200'ü aşkın yazarın katıldığı Kitap Fuarı 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde de Hayati İnanç, Şermin Yaşar, Canan Karatay, Canan Tan, Sevil Atasoy, Sinan Yağmur ve Ahmet Şimşirgil'in de aralarında bulunduğu önemli yazarları okuyucularla buluşturacak.

11 Ekim Cuma günü açılan Kayseri Kitap Fuarı'nı ilk 6 günde 469 bin 300 kişi ziyaret etti. Kitap Fuarı'nın ziyaretçi sayısı ile geçen yılın rekorunu kırması bekleniyor. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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