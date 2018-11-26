Kitap Fuarı Ünlü Yazarların Akınına Uğruyor

Bu kapsamda Yazar Hayrettin Şahin, Reyhan Erdoğan, Sinan Yağmur ve Ahmet Şimşirgil Elazığ Belediyesi 2. Kitap Fuarı'nda söyleşi ve imza günü gerçekleştirdiler.

Pazar günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Yazar Hayrettin Şahin hemşehrilerimizle bir araya geldi. Şahin, 'şartlar ne olursa olsun, konu ne olursa olsun kendimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimizde çok mutlu olacağımızı' ifade etti.

Yazar Reyhan Erdoğan ise gerçekleştirdiği söyleşide günümüzün en büyük problemlerinden birinin iletişimsizlik olduğuna vurgu yaparak bu sorunu aşmak için bireyin çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

YAZAR YAĞMUR

"ELAZIĞLILAR KİTAP AŞIĞI"

Yazar Sinan Yağmur ise söyleşisine şiir okuyarak başladı. "En çok gönlünüzü gönül kırıklarınızı, içinizden yıllardır söküp atamadığınız acınızı, gönlünüzü mahveden, uykularınızı kaçıran, sizi acıtan ruhunuzu nasıl dinlendirebilirsiniz. Bugün herkes yorgun bitkin bunların çözümünü bulmak gerek kendimize değer vermek gerekir" şeklinde konuştu.

ŞİMŞİRGİL'DEN BAŞKAN YANILMAZ'A TEŞEKKÜR

Söyleşi programına Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a bu tür etkinlikleri gerçekleştirdiği için teşekkür ederek başlayan Yazar Ahmet Şimşirgil, "Matematik, fizik, kimya adama şahsiyet de kazandırmaz. Fakat tarih, edebiyat, din, adama şahsiyet kazandıran ilimlerdir. Bizim matematik, fizik, kimya'mıza karışmadılar. Bizim tarih edebiyat ve dinimize karışıp bozdular" şeklinde konuştu.

Yazarlar gerçekleştirdikleri söyleşi programlarının ardından kaleme aldıkları kitaplarını sevenlerine imzaladı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiler.

Söyleşi programları kapsamında Elazığ Belediyesi 2. Kitap Fuarı'nda 27 Kasım Salı günü Yazar İsmail Kılıçaslan ve Savaş Barkçin vatandaşlarla bir araya gelecek.