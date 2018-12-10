Kitap Fuarında Minik Yazarlara Yoğun İlgi

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:10



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:10

Van Büyükşehir Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarında vatandaşlar, minik yazarlara yoğun ilgi gösterdi.Van Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara katılan minik yazarlar Meryem Tekin, Akif Efe Pütün, yazdıkları hikaye ve şiir kitaplarını imzalayarak akranlarına hediye etti.7 yaşında ilk hikaye kitabını yazdığını anlatan 12 yaşındaki Meryem Tekin, fuara katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Okuyarak, bilinçli bireyler olarak dünyayı daha güzel bir hale getirebileceklerini belirten Tekin, "Okumaya daha çok önem vermeliyiz. Dünyada birçok çocuğun okuyamadığını biliyorum, buna çok üzülüyorum. Her çocuğun okumasını istiyorum. Her çocuğun bir yeteneği var. Bunu ortaya çıkarmak için pes etmeden çabalamaya devam etsinler. Yaşım ilerledikçe roman yazmayı planlıyorum. Fuar çok yoğun bir şekilde geçiyor. İlgiden memnunum." ifadesini kullandı.Tekin, "Meryem'den Masallar" kitabının ardından "Çondirella Masallar" isimli ikinci kitabını çıkardığını kaydederek, kitabında ders alınması gereken doğruluk, iyilik işlediğini ifade etti.Bir yılda, içinde 16 şiir ve 3 hikayenin bulunduğu "Bu benim dünyam" isimli kitap çıkaran 10 yaşındaki Akif Efe Pütün ise, "Geçen yıl yine kitap fuarı olmuştu. Çok sayıda stant vardı. Yayın evleri ve yazarlar katılmıştı. Yazarlar kitaplarını imzalarken ben de onlar gibi olabilirim diye düşündüm. Bu sayede annemden destek alarak bir kitap yazdım. Kitabın sayfaları az ama bir yılımı aldı." dedi.Vatandaşlardan Yeşim Yıldız da fuarı çok beğendiğini belirterek, "Minik yazarları takdir ediyorum. Buraya çocuğumu getirdim örnek almasını istiyorum. Anne olarak çocuğuma kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için kitap almaya geldim. İleride benim de çocuğumun yazar olmasını istiyorum. Bu tür etkinliklere anneler çocuklarıyla mutlaka katılsın. Bu tür fuarların artmasını istiyoruz." diye konuştu.