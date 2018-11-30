Kitap Fuarında Ziyaretçi Sayısı 200 Bine Ulaştı

Türkiye
'nin en geniş kapsamlı kitap fuarlarından birine ev sahipliği yapan Şanlıurfa
'da yazar okur buluşmaları devam ediyor.
Şanlıurfa'ya fuar merkezi kazandırmasının ardından düzenlediği organizasyonlarla farklı sektörleri Şanlıurfa'da buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu kez kitap fuarı ile bölge illerden de çok sayıda katılımı bir araya topladı. 250 yayınevi ve 150 yazarın katılım gösterdiği 2. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı ile kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuyucuları yazarlarla buluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 200 bine yakın kitapseveri aynı çatı altında buluşturdu. Her yaştan vatandaşın ilgiyle takip ettiği fuar 2 Aralık
Pazar günü son bulacakken, hafta sonu yine birbirinden değerli yazarlar Şanlıurfa'ya gelerek imza günü ve konferanslar düzenleyecek. Hafta sonu yine yoğun katılımın beklendiği kitap fuarı, bu buluşmalarla birlikte toplam da 300 bine yakın okur severi aynı adreste buluşturmayı hedefliyor. - ŞANLIURFA