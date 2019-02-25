Kitap Günlerinde 24 Yazar İnegöllülerle Buluştu

10 gün süren kitap günlerinde, 12'si yerel yazar olmak üzere toplam 24 yazar İnegöllülerle buluştu.

İnegöl Belediyesi'nin kitap okuma alışkanlığını arttırmak, vatandaşların kitaba daha kolay ulaşımını sağlamak ve kitap okumaya özendirmek adına bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Kitap Günleri, 24 Şubat Pazar günü sona erdi. 15 Şubat'ta kapılarını açan ve 10 gün boyunca on binlerce kitapseveri konuk eden etkinlikte, 24 yazar da farklı gün ve saatlerde İnegöllülerle buluşarak kitaplarını imzaladı.

İMZA GÜNLERİNDE HAYRANLARIYLA BULUŞTULAR

110 yayınevi ve 1 milyon kitapla düzenlenen 3. Kitap Günleri, yazar buluşmalarına da ev sahipliği yaptı. Herkesin yakından bildiği ve tanıdığı 12 yazar, imza günleri kapsamında İnegöl'e geldi. Kitap Günlerinin açıldığı 15 Şubat'tan 24 Şubat'a kadar farklı yazarlar fuar alanında sevenleriyle buluştu. 15 Şubat'ta iki önemli ismi konuk eden İnegöl Kitap Günlerinde; 15.00'da Dr. Ramazan Kurtoğlu, 17.00'da ise Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil kitaplarını imzaladı. 16 Şubat tarihinde ise 14.00'da Bahadır Yenişehirlioğlu ve 16.00'da Yeşim Akıncı imza günleri kapsamında İnegöllülerle bir araya geldi. 17 Şubat Pazar günü 14.00'da Murat Tavlı, 15.00'da ise Yusuf Efe Göçer imza gününde yer alırken, 20 Şubat Çarşamba günü 13.00'da Birsen Ekim Özen ve 15.00'da Kahraman Tazeoğlu sevenleri için kitaplarını imzaladı. 22 Şubat Cuma günü 15.00'da Yavuz Bahadıroğlu ve Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu imza gününde İnegöllü hayranlarıyla bir araya geldi. İmza günlerinin finalini ise 23 Şubat Cumartesi günü 14.00'da Ahmet Ümit ve 16.00'da Hatice Kübra Tongar gerçekleştirdi.

12 YEREL YAZAR DA İLÇE İMZA GÜNLERİNDE YER ALDI

İmza günleri kapsamında 12 yerel yazarımız da ilçe halkıyla buluşarak kitaplarını sunma fırsatı buldu. Yerel yazarlar; Turhan Şahin, Rüstem Ahmet Gözübüyük, Recep Helvacı, Pınar Yaşar, Mehmet Sedat Kurt, Mustafa Yılmaz, Özer Yılmaz, Songül A. Yılmaz, Cumali Yürekli, Abdullah Tataroğlu, Recep Özkul ve Esma Latifoğlu farklı günlerde ve farklı saatlerde imza MODEF fuar alanında İnegöllüler için kitaplarını imzaladı.

BAŞKAN TABAN FUARI ZİYARET ETTİ

Kitap Fuarının son günlerinde Belediye Başkanı Alper Taban da 3. Kitap Günlerini ziyaret etti. Cumartesi günü stantları gezip imza alanında kitap imzalatmak için bekleyen vatandaşlarla bir araya gelen Taban, her geçen yıl bu etkinliklerin daha iyisini yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Bültenler