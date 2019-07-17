Kitap Kokusunu göl esintisiyle buluştu

Gölbaşı ilçesi tabiat parkında düzenlenen 'Kitap Kokusunu Göl Esintisiyle Buluşturuyoruz' etkinliğine Yazar Nazan Taştan Yapıcı, Yazar Necati Atar, Yazar Yakup Tosun ve Yazar Suat Tekin katıldı.

Okuyucuların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yazarlar kitaplarını imzalayarak kısa söyleşiler yaptılar.

Kitap okumanın önemine dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Göreve geldiğimiz günden itibaren kültür ve sanat etkinliklerinin artması için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bu kapsamda doğal güzelliğimiz olan gölümüzün tanıtımına katkı sunmak ve yazarları okuyucularıyla buluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik organize ettik. Bizleri kırmayarak ilçemize teşrif eden değerli yazarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kitap okuma alışkanlığımız dünya ortalamasının altında, bu sayıyı artırmak için elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız. İlçemizin ve ülkemizin gelişmesini istiyorsak evvela kendimizi geliştirmeliyiz. Bu da öncelikli olarak okumaktan geçer çünkü gelişimin anahtarı okumaktır.İlerleyen süreçlerde kitap etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.