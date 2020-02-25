Kitap Kulesi, talihlisine teslim edildi

Canlı yayında yapılan çekilişle 100 kitabın yer aldığı kitap kulesinin talihlisi beli oldu. Rümeysa Mutlu'nun kitaplarını Belediye Başkanı Alper Taban teslim etti.

İnegöl Belediyesi, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kitap Günleri Fuarında bir yeniliğe de imza attı. Fuar süresince devam eden Kitap Kulesi çekilişi gerçekleştirildi. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yorumlarla katılım sağlanan çekilişte, vatandaşlara 100 kitabın yer aldığı Kitap Kulesi sunuldu.

ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA BAŞKAN TABAN GERÇEKLEŞTİRDİ

Yoğun ilgi gören çekilişe 8226 yorumla katılan vatandaşlar arasında, bir asil ve 2 yedek olmak üzere talihli kişinin belirlendiği çekiliş 24 Şubat Pazartesi günü 13.00'da gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban'ın canlı yayınla yaptığı çekilişte, 100 kitabın yer aldığı Kitap Kulesi Rümeysa Mutlu'ya çıktı. Kendisi İstanbul'da eğitim gören Mutlu'nun kitaplarını, babası ve kız kardeşi teslim aldı.

Başkanlık makamında kitapları teslim eden Belediye Başkanı Alper Taban, burada kısa bir açıklama da yaptı. Taban, 3 ayların başlangıcını kutlayarak başladığı açıklamasında "Bugün 3 ayların başlangıcı. İnşallah rabbim bizi ramazana da eriştirsin" temennisinde bulundu. Kitap kulesi çekilişinden de söz eden Taban, "Bugün toplanma amacımız, biliyorsunuz kitap fuarımızda 100 kitaptan oluşan bir Kitap Kulesi oluşturmuştuk. Bu kitap kulesini de çekilişle bizleri takip eden takipçilerimize çekilişle hediye edeceğimizi ifade etmiştik. Dün yaptığımız canlı yayında çekilişi gerçekleştirdik. Rümeysa Mutlu kardeşimiz bu kitapların talihlisi odu. Biz de bugün kendilerine kitaplarını teslim etmiş olacağız. Destek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel eserlerin her birini okumalarını ve okudukça paylaşmalarını arzu ediyoruz" dedi.

Kitap Kulesinin sahibi olan Rümeysa Mutlu'nun babası Tahir Mutlu ise "Başkanımıza böyle bir etkinlik düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Kitap Fuarı 13-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Gerçekten görülmeye değerdi. Katılımda çok güzel oldu. Rümeysa kızım da kendisi İstanbul'da Kuran Kursunda okuyor. Kendisinin yerine biz kitaplarını almaya geldik. Başkanımıza ve Belediyemize teşekkür ediyorum. Ayrıca önemli olan okumak değil ne okuduğunun farkında olmak. Bunun zıddını düşünürsek, aklımız başka mecralara da kayabilir. Oku diyen bir dinin mensubuyuz. Ne okuduğumuzun da farkında olmalıyız" şeklinde konuştu.