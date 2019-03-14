Kitap Kulübünün Temeli Otobüs Yolculuğunda Atıldı

Tokat
'ın Turhal
ilçesinde ikamet eden Neslihan Çoban'ın başkanlığında 2 yıl önce kurulan "Turhal Kitap Oku'Yorum Kulübü" üyeleri, her ay belirlenen bir kitabı okuduktan sonra bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.
Turhal ilçesinde ikamet eden ve il merkezinde bir kamu kurumunda çalışan Neslihan Çoban, her gün işe toplu taşıma aracıyla gidip geliyor.
Yaklaşık 50 dakika süren otobüs yolculuğu sırasında vakit geçirmek amacıyla kitap okuyan Çoban, aynı yolculuk sırasında kitap okuyan başka kadınlarla da tanıştı.
Kitap okuma merakı dolayısıyla bir kitap kulübü kurmayı düşünen Çoban, düşüncesini yakın arkadaşlarına açtı.
Çoban'ın başkanlığında 2 yıl önce 3 kişiyle kurulan "Turhal Kitap Oku'Yorum Kulübü", zamanla başkalarının da dahil olmasıyla bugün 22 kadın üyeye ulaştı.
Kulüp bünyesinde her ay belirlenen bir kitabı okuyan üyeler, daha sonra bir araya gelerek bu kitapla ilgili görüş alışverişinde bulunuyor.
Toplantıda her ay bir kişi de kitabın yazarı ile ilgili bilgi aktarıyor.
Kişisel gelişim ve farkındalık oluşturmak amacıyla farklı konularda kısa filmlerin de izlendiği toplantıların ardından şiir dinletisi gerçekleştiriliyor.
Kulüp üyeleri, köy okullarına kitap yardımında da bulunuyor, ziyaret ettikleri okullarda çocuklarla birlikte kitap okuyarak onlara okumayı sevdirmeye çalışıyor.
2 yılda 43 kitabı okuyarak analizini yaptılar
Neslihan Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aklına kitapla ilgili kulüp kurma fikri geldikten sonra kısa sürede bunu hayata geçirdiklerini söyledi.
Kulüp kurma fikrini arkadaşlarına, onların da kendi arkadaşlarına söylediğini aktaran Çoban, "Böylece çalışan ve ev hanımlarından oluşan bir toplulukla yola çıktık. Birlik beraberlik içinde kitap okuyoruz." dedi.
Kulüp bünyesinde 2 yıl içinde 43 kitabı okuyarak analizini gerçekleştirdiklerine işaret eden Çoban, kulüpteki herkesin yaptıkları işten mutlu olduğunu vurguladı.
Kulüp üyelerinden Cemile Şimşek de üyelerden kendisinin de aralarında olduğu 5'inin Turhal'da yaşayıp Tokat'ta çalıştığını belirterek, "Otobüste yolculuk esnasında tanıştık. Aramızda kitap alışverişinde bulunduk. Şimdi her ay bir araya gelerek kitap okuyup yorumluyoruz." diye konuştu.
Yeşim Öncü de kitap okumayı çok sevdiğini dile getirerek, "Hayalim büyük bir kitaplığa sahip olmak. Başkanımız bizi kitap fuarlarına götürüyor. Kitapla ilgili faaliyetlerde bulunmaktan son derece memnunum." değerlendirmesinde bulundu.
Yasemin Uymaz ise okullara kitap yardımında bulunmaktan ve öğrencilerle bir araya gelip kitap birlikte kitap okumaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.
Turhal, Güncel
Kaynak: AA