Kitap Kurdu Köy Çocuklarının Evine Kütüphane

Kaynak: AA

HALİL İBRAHİM SİNCAR - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsalda yaşayan kitap kurdu çocukların evine mini kütüphane kuruluyor.Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman 'ın talimatıyla başarılı, kitap okumayı seven öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca "Her Eve Bir Kütüphane" projesi hazırlandı.Proje doğrultusunda uzman ekipler, kırsaldaki yerleşim yerlerini dolaşarak öğretmenleri aracılığıyla tespit edilen başarılı öğrencileri evlerinde ziyaret ediyor.Beraberlerinde getirdikleri kitaplıkları kuran ekipler hem çocukların hem de diğer aile bireylerinin okuması için farklı kategorilerde kitapları raflara dizerek, mini bir kütüphane oluşturuyor.İl genelinde 30'u aşkın eve mini kütüphane kazandıran ekiplerin yeni durakları Mazıdağı ilçesinin Ulutaş ve Artuklu ilçesinin Cevizpınar köyü oldu."Bu kitapları okumak için sabırsızlanıyorum"Ulutaş köyünde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Azat Yılmaz, evinin önünde heyecanla beklediği ekipleri karşıladı.Evinde mini kütüphane kurulan Yılmaz, büyük mutluluk yaşadı, ekiplere teşekkür etti.Babası çobanlık yapan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okumayı çok sevdiğini ancak köylerinde kütüphane bulunmadığını söyledi."Hiç böyle kitaplarım olmamıştı. Bu kitapları okumak için sabırsızlanıyorum. Okumak istiyorum. Vali amcaya çok teşekkür ederim." diyen Yılmaz, büyük heyecan yaşadığını aktardı.Cevizpınar köyünde yaşayan öğrencilerden Yaren Bakı, okuldan eve geldiğinde ödevlerini tamamladıktan sonra kitap okuduğunu belirterek, kitap okumayı çok sevdiğini ifade etti.Bakı, kimi zaman da anne ve babasıyla kitap okuduğunu anlatarak, "Bu kitapları çok sevdim. Hepsini okumak istiyorum." dedi.Beşire Çağan, kitap okumaktan büyük keyif aldığını dile getirerek, "İleride kitap yazmak istiyorum." diye konuştu. Anne Necla Çağan da çocukları için evlerine kütüphane kurulmasından mutluluk duyduğunu kaydetti."Bol bol kitap okuyoruz. Bize bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Önceden o kadar imkan yoktu. Kütüphane yapıldı." ifadelerini kullanan Çağan, bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ettiklerini belirtti."İlk kez kendilerine ait kitapları ve kütüphaneleri oluyor"Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Yıldız , projenin 2 aydır uygulandığını her hafta en az 2 farklı öğrencinin evinde kütüphane oluşturduklarını aktardı.Yıldız, çocukların yanı sıra ailelerine de kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerine işaret ederek, kırsaldaki çocukların kitaplara ulaşımda şehir merkezlerindeki çocuklara göre daha dezavantajlı olduğunu dile getirerek, "Kırsalda 'her eve bir kütüphane' gayesiyle başladık. Çocukların ilk kez kendilerine ait kitapları ve kütüphaneleri oluyor. Hedefimiz 100 aileye ulaşmak." şeklinde konuştu.Raflara yerleştirdikleri kitaplar arasında çocuk masalları ile Türk ve dünya klasiklerinden seçme eserlerin yer aldığını belirten Yıldız, hem ailelerden hem de çocuklardan çok güzel dönüşler aldıklarını vurguladı.Yıldız, yetişkinlerin çocuklara örnek olması gerektiğini anlatarak, "Ebeveyn olarak onlara rol model olmalıyız. Umarız bu proje ile kitap okuma oranı artar." ifadelerini kullandı.