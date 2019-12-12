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"Kitap Kurdu" programı düzenlendi

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, "Kitap Kurdu" programı düzenlendi.

12.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:02
'nın ilçesinde, "Kitap Kurdu" programı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Hakan Bay ve beraberlerindeki daire amir ve müdürleri, Şehit Türkan Türkmen Tekin Ortaokulunun düzenlediği "Kitap Kurdu" etkinliğine katıldı.

Şehit Türkan Türkmen Tekin Ortaokulu öğrencileri ile Tanrıverdi Öğretmen evinde bir araya gelen yetkililer, burada Kitap Kurdu projesinde hediye almaya hak kazanan öğrencilere hediyeler de verdiler.

"Kitap Kurdu" etkinliği kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler ile birlikte yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyalar verildi. - MALATYA

Doğanyol, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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