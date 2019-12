Kitap kurtları bu fuarda buluştu

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen ve 125 yayınevi, 200 yazar ve 50 söyleşiye ev sahipliği yapacak olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul Üyesi Bülent Arınç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katıldığı törenle ziyaretlere açıldı.Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, Merinos AKKM'de düzenlenen törenle başladı. Fuarın açılışına Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Teoman Duralı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bosna Hersek'in Türkiye Büyükelçisi Bakir Sadoviç ve Aliya İzzetbegoviç'in torunu Nada Berberoviç de katıldı. '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' anısına ithaf edilen fuar, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Canan Karatay gibi Türkiye'nin yakından tanıdığı onlarca yazar ile düşünüre ev sahipliği yapacak. Misafir ülke olarak Bosna Hersek'in belirlendiği fuarın yerli onur konuğu Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Prof.Dr. Teoman Duralı, yabancı onur konuğu da Bosna Hersek Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Cevad Karabasan oldu.Başkan Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nın 10 gün boyunca tam bir kültür şöleni olarak devam edeceğini, şehre büyük bir hareketlilik katacağını söyledi. Aktaş, Bursa'da son günlerde hizmete aldıkları 2 kitap projesine de değindi. Bunlardan birinin 'Kitap her kapıyı açar' isimli proje olduğunu belirten Aktaş, "Bu projemizle, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerden kitap alan her okur, şehir içi ücretsiz gidiş ve dönüş ulaşımını 'aldığı kitapla birlikte verilecek' 2 kullanımlık Bursakart sayesinde karşılamış olacak. Yani kitaba giden yolu kolaylaştırdık ve ücretsiz hale getirdik" dedi.Diğer projede ise herkesin rahatlıkla ulaşabileceği kütüphaneler oluşturmak istediklerini söyleyen Aktaş, "İlk adımı da burada atmak istiyoruz. 'Bilgi paylaştıkça çoğalır' sloganıyla girişte bir kitap kumbarası kurduk. İlk kütüphanemizin içini birlikte dolduralım ve bu projeye aidiyet hissi katalım istedik" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç ise düzenlenen fuarın 'özellikle öğrenciler için' büyük bir kültür hizmeti olduğunu ifade etti. İlk olarak Şanlıurfa, ardından Kocaeli ve Denizli, son olarak da Ankara Büyük Kitap Fuarı'na katıldığını hatırlatan Arınç, "Bugün de kendi memleketimde, bir hemşeriniz olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Başkanımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Teoman Duralı da başta Başkan Aktaş olmak üzere fuarın düzenlenmesinde emeği geçen yetkililere teşekkür etti. Kitapların bir toplumun en önemli hazinesi, kültür kaynağının membaı olduğunu kaydeden Duralı, "Kitap, kültür aktarımının baş etkeni durumundadır. Bu sebeple, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kitaba verdiği önem ne kadar vurgulansa azdır. Bu vesile ile bir fuarın açılması da bir o kadar önemli olaydır. Bursa, payitahtların başında gelmektedir. Etkinliğin önce Bursamıza, sonra ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.Bosna Hersek'in Türkiye Büyükelçisi Bakir Sadoviç de ülkesine verilen değer nedeniyle şükranlarını iletti. Bosna Hersek ile Bursa'nın aynı tarih ve kültürü paylaşan, kardeş 2 bölge olduğunu vurgulayan Sodaviç, "Bu durum bizler açısından gurur verici. Bursa'ya gelmek, benim için her zaman ayrı bir önem taşımıştır. Bu kitap fuarı da güzel bir vesiledir. İnşallah Bosna Hersek'te de bu çapta renkli bir organizasyona birlikte imza atarız" dedi.Açılış konuşmalarının ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, yayınevlerine ait stantları gezdi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, stant ziyaretlerinin ardından söyleşi programına katıldı. - BURSA