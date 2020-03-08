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Kitap kurtlarının Bursa buluşması başladı

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi desteği ile düzenlenen Bursa 18. Kitap Fuarı, kapılarını açtı.

08.03.2020 09:06
Kitap kurtlarının Bursa buluşması başladı
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi desteği ile düzenlenen Bursa 18. Kitap Fuarı, kapılarını açtı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Bursa, Ekonomi
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