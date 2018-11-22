Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni Müdürlüğümüzde Gerçekleşti

Şanlıurfa il genelinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerde uygulanan etkinlik ile öğrencilere kazandırılmak istenen; kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, okuduğu kitabın anlama seviyesini göstermesini sağlamak, güven duygusu geliştirmek, sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil edebilme gibi amaçlar ile düzenlenmiştir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar arasında 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılında yapılan kitap okuma yarışmasında belirlenen 5 kitap içerisinden Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından sorular hazırlanarak 2 aşamalı şekilde öğrencilere uygulanmıştır.

İlçelerde uygulanan sınavlarda ilk 5'e girmeyi başaran öğrenciler Karaköprü Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde 30 Ekim Salı günü final sorularını cevaplayarak yarışmanın sonucunu belirlemiş oldular.

Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları Kitap Okuma Etkinliği sınav sonucunda ilk 5'e girmeyi başaran öğrencilerin ödül töreni İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Öğrencilere ödülleri olan çeyrek altınlar İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Canbek tarafından verildi.