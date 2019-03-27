Kitap Okumak İçin Tarihi Medresede Buluştular

Erzurum
'da tarihi Yakutiye
Medresesi'nde bir araya gelen 250 kişi, "55. Kütüphane Haftası
" etkinlikleri çerçevesinde kitap okudu.
Bu yıl "Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organizasyonunda bir araya gelen 250 kişi, İlhanlı hükümdarı Sultan Olcaytu döneminde Erzurum'da yaptırılan ve Anadolu'daki kapalı avlulu medreselerin en büyüğü olan Yakutiye Medresesi'nde buluştu.
Öğrenci ve vatandaşlardan oluşan her yaştan katılımcılar daha sonra kendilerine dağıtılan kitapları okudu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yakutiye Medresesi'nin yüzyıllar boyunca eğitim yuvası olduğunu söyledi.
Almaz, tarihi yapının bu özelliğine dikkati çekmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Etkinliği, farklı bir etkinlik olsun diye Türkiye
ve dünyanın göz bebeği olan bu tarihi mekanda yaptık. Bu tarihi mekan 700-800 yıldır ayakta ve yapıldığı günden bu yana her zaman medrese eğitimi vermiş ve pozitif ilimlerin okutulduğu yer olmuştur. Böyle bir özelliğe sahip olması nedeniyle bu etkinliğin bu özel bir mekanda yapılması çok önemli oldu ve geçmişle günümüzü adeta tamamladı."
Almaz, etkinliğe halkın yoğun katılım gösterdiğini aktararak "Kitap okuma etkinliği kapsamında burayı öğrencilerimize ve yoldan geçen halkımıza açtık ve içeri davet ettik. Herkes geldi ve dağıttığımız kitapları 1 saat boyunca okudu. Biz de bu kitapları tamamen okusunlar diye kendilerine hediye ettik." ifadelerini kullandı.
Erzurum, Yakutiye, Kültür Sanat
Kaynak: AA