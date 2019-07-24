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Kitap okumaya engel yok

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde bulunan Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri kitap okudu.

24.07.2019 17:09 Kitap okumaya engel yok
Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde bulunan Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri kitap okudu.

Engelsiz Yaşam Merkezi her çarşamba düzenlediği kitap okuma kursunu bu kez 'Eğitime ve kitap okumaya engel yok' vurgusuyla Millet Kıraathanesinde gerçekleştirdi. Engelliler kitap okuma alışkanlığına dikkat çekerken, satranç oynamayı da ihmal etmedi. Programda engellileri yalnız bırakmayan Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, kurslar, faaliyetler ve gezilerle engellilerin sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağladıklarını ifade ederek, her alanda engellilerin yanında olduklarını söyledi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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