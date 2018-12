Kitap Okuyan Müşterilere Çaylar Ücretsiz - Muş

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:56



YAHYA SEZGİN - Muş 'ta kafeterya işletmecisi Mahmut Koçlardan, farkındalık oluşturmak için kitap okuyan müşterilerine çayı ücretsiz ikram ediyor. Kültür Mahallesi 'nde kafeterya işleten Koçlardan, müşterilerinin sohbet etmek yerine cep telefonu ile saatlerce sosyal medyada zaman geçirmesi üzerine, "Yeter ki siz okuyun çaylar bizden" uygulaması başlattı.Kafenin bir köşesine kitaplık koyan Koçlardan, zamanını kitap okuyarak geçiren müşterilerine ücretsiz çay veriyor. Kazancını kafedeki pasta, tatlı ve çay dışındaki diğer içeceklerin satışından elde eden Koçlardan, her yaştan müşterinin işletmesine ilgi göstermesinden memnuniyet duyuyor.Koçlardan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kafeye gelen müşterilerine çayın yanında roman, hikaye ve dini kitaplar okuma imkanı sağladığını söyledi.Bu uygulama ile kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak istediğini anlatan Koçlardan, "Buraya gelen müşterilerimiz aynı masada hiç sohbet etmeden cep telefonuyla saatlerce sosyal medyada geziyordu. Biz de arkadaşlarımızla aramızda konuşurken bu fikir geldi aklımıza. Çok güzel olumlu tepkiler aldık." dedi."Bilinçli toplum en büyük hayalim"Koçlardan özellikle öğretmenlerin bu konuda kendisine büyük destek verdiğini anlatarak, şöyle konuştu:"Öğretmenler, çocuklara kitap okumayı küçük yaşta aşılamak istediklerini söylediler. Şimdi her gün öğrenciler kafemize gelip bir saat kitaplarını okuyup çaylarını yudumluyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz. Her yaş grubundan insanlar buraya geliyor. Toplumun okumaya çok ihtiyacı var. Bilinçli bir toplum benim en büyük hayalim." diye konuştu.Öğrencilerini kafeye kitap okumaları için getiren özel bir ilkokulda görevli öğretmen Derya Kapan ise bu uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kapan, öğrencilerine kitap sevgisini aşılamak istediğini vurgulayarak, "Bu uygulamanın çocuklar için önemli bir farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum. Günümüzde kitap okuma konusunda gerideyiz. Bunun için çocuklara rol model olmalıyız. Burası farklı bir deneyim oldu. Kalabalıkta gürültülü alanlarda kitap okuyup anlamalarını istiyoruz." diye konuştu.Öğrencilerden Rüya Vezir ise kafede kitap okumanın hem daha keyifli hem de eğlenceli olduğunu ifade etti.