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Kitap sevgisi okul duvarlarını renklendirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ortaokul öğrencileri, kitap okumayı teşvik etmek ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla, okul koridorlarını kitap temalı resimlerle renklendirdi.

30.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:12 Kitap sevgisi okul duvarlarını renklendirdi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ortaokul öğrencileri, kitap okumayı teşvik etmek ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla, okul koridorlarını kitap temalı resimlerle renklendirdi.
Safranbolu Vilayetler Birliği Ortaokulu'nda 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde görsel sanatlar öğretmeni Sultan Taşkan öncülüğünde, okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla öğrenciler tarafından okulun koridorundaki duvarlara kitap resimleri yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, yaptığı açıklamada, kitabın çocukların bilişsel ve duygusal gelişimlerini desteklediğini belirterek, dil, sosyal ve ahlaki gelişimlerine de doğrudan etki eden önemli bir araç olduğunu söyledi.
Çocukların kitap sayesinde düşünme, problem çözme, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirme fırsatlarına sahip olduğunu vurgulayan Gümüş, "Kitaplar sayesinde öğrencilerimizin doğaya, insanlara, doğada gördüğü diğer canlılara ve olaylara karşı da hassasiyetleri gelişmektedir. Bunun yanı sıra kitap, çocukların kişilik gelişimine katkı sağlamakta, duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarının karşılanmasında da önemli ölçüde etki etmektedir." diye konuştu.
Gümüş, öğrencilerin bu tür etkinliklerle kendi ilgi, yetenek ve yeterliliklerini keşfettiklerini dile getirerek, "Çocuklar aynı zamanda okumanın önemini okul duvarlarında eğlenceli hale getirdi. Öğrencilerimize imkanlar oluşturarak kendilerinde var olan gizil güçlerini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. Geleceğimiz olan çocuklarımıza çok güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür Sanat

Kaynak: AA

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