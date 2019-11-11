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Kitap tutkunları Mudanya'da edebiyatla buluştu

Bursalı kitap tutkunlarının okuduklarını yorumlayabilmek ve hayal gücünü kullanarak yazma becerilerini geliştirmek üzere katıldığı Enver Aysever ile Yazı Akademisi'nin ilk dönemi sona erdi.

11.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:00Kitap tutkunları Mudanya'da edebiyatla buluştu
Bursalı kitap tutkunlarının okuduklarını yorumlayabilmek ve hayal gücünü kullanarak yazma becerilerini geliştirmek üzere katıldığı Enver Aysever ile Yazı Akademisi'nin ilk dönemi sona erdi.

Belediyesi'nin yaşam boyu eğitimin önünü açmak için projelendirdiği "Mudanya Akademi"nin ilk faaliyeti olan Yazı Akademisi'nin birinci dönemi sona erdi. Atölyeye katılanlar bir ay boyunca gazeteci yazar Enver Aysever'in rehberliğinde gözlem, bakış açısı, ifade biçimleri, kurguyu oluşturan unsurlar ve kurgu çeşitleriyle ilgili çalışmalar gerçekleştirdi. Hayal gücünü kullanarak yazma becerilerini geliştirmek isteyenleri Mudanya'da buluşturan atölyenin kursiyetleri, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Enver Aysever'e teşekkür etti.

Gazeteci, hekim ve tiyatrocuların yanı sıra özel sektör çalışanlarının bulunduğu farklı mesleklerden katılımcılar, kitaplar üzerine konuşulan, tartışılan, düşünülen bir eğitimin son gününde fikirlerini paylaştı. Bugüne kadar yazma teknikleri ve doğru okuma ile ilgili verimli dersleri geride bıraktıklarını kaydeden Günnur Ataokay, "Mudanya Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu atölye çok verimli bir şekilde geçti. Severek ve beğenerek takip ettiğimiz, gazeteci, araştırmacı ve yazar Enver Aysever ile böyle bir atölyede buluşabilmek bizim meslektaş olarak çok fazla bilgiye doğrudan ulaşabilmemizi sağladı. Okuduğumuz ve okuyacağımız kitapların yazarı ile bir araya gelmek de bizim için çok değerliydi. Mudanya Belediyesi'ne ve Enver Aysever'e teşekkür ederiz" dedi.

Enver Aysever eğitimin sonunda kitaplarını imzaladı. Atölyenin ikinci dönemi ise 22 Kasım Cuma akşamı başlayacak. - BURSA

Enver Aysever, Mudanya, Güncel

Kaynak: İHA

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