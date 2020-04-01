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KİTAPÇILARA GELEMEYENLER, İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELDİ

İZMİT'te koronavirüs salgını nedeniyle kitapçılar boş kalırken, internet üzerinden satış yapan kitapçılar ise gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

01.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:19
İZMİT'te koronavirüs salgını nedeniyle kitapçılar boş kalırken, internet üzerinden satış yapan kitapçılar ise gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor. Bir kitapçıda çalışan Ayhan Bulut, "Önceden müşteriye yetişemediğimiz dükkanda şimdi sinek avlıyoruz. Ancak internet satışları aşırı yükseldi. Önceden internet üzerinden günde 20-30 kitap satışı yapılırken bu sayı şimdi günlük 600-700'lere çıktı" dedi.
İzmit 'te hizmet veren kitapçılar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerinde bulunan kişilerin sokağa çıkmasının sınırlandırılması ve insanların kendilerini evlerde izole etmesi nedeniyle dükkanlarına gelen müşteri sayılarında büyük bir düşüş yaşadı. Sokağa çıkmayı tercih etmeyen kişiler, internet üzerinden kitap satın alınca internetten satış yapan kitapçılar siparişlere yetişmeye çalışıyor. Kitapçılar, internet üzerinden yaptıkları satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.
Bir kitapçıda çalışan Ayhan Bulut koronavirüs salgınından önce dükkanda çok büyük yoğunluk yaşandığını belirterek, kişilerin 'Evde kal' çağrılarına uyması nedeniyle gün içerisinde kitap mağazalarına neredeyse kimsenin gelmediğini söyledi. Eskiden internet üzerinden satışın yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Ayhan Bulut, "Bu hastalık çıkmadan önce biz dükkanlarımızda müşterilerimizin taleplerine yetişemiyorduk. Bazen öyle anlar oluyordu ki, gelen müşterilerimizi masalarda oturtup kendilerine sıra gelmesi için bekletiyorduk. İnternet satışımız da yok denecek kadar azdı. Koronavirüs ülkemizde görüldükten sonra dükkanda yaptığımız satış tamamen bitti diyebilirim. Günde yaklaşık olarak bin 500 kişinin geldiği dükkana artık günde 10-15 kişi geliyor. Ondan dolayı tabiri caizde artık dükkanda sinek avlıyoruz diyebiliriz." dedi.
Salgının ardından internet satışlarında patlama yaşadıklarını belirten Bulut, "İnternet satışında oranlarımız çok düşükken şu an satışlar patladı. Önceden internet üzerinden günde 20-30 kitap satışı yapılırken bu sayı şimdi günlük 600-700'lere çıktı. Geçen hafta sonu bir günde 900 sipariş verdiğimiz de oldu. Şu da bunu gösteriyor, insanlarımız artık evden çıkmıyor, genelde evde kalıp siparişlerini evden internet üzerinden veriyorlar." diye konuştu.
"SATIŞLARIN NEREDEYSE TAMAMI İNTERNETTEN"
Kitap satışlarını, insanların evden çıkmak istememesi nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirdiklerini söyleyen kitapçı Emre Yavuz ise şöyle konuştu:
"İnsanlar sokağa çıkmaya korktuğu için internetten satışlarımız çok fazla arttı. Dükkana gelen giden çok fazla olmuyor. İlk zamanlarda biraz daha hareketlilik vardı dükkanda ama uzaktan eğitim sistemi başlayıp öğrencilerin evlere kapanmasının ardından gelen müşterilerin sayısı çok daha azaldı. Çok şükür işlerimiz var ama büyük çoğunluğunu internetten yapıyoruz."
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KİTAPÇILARA GELEMEYENLER, İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmit, Güncel

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KİTAPÇILARA GELEMEYENLER, İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELDİ
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