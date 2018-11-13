Kitapla Yaralanan Öğrencinin Ön Raporu: "Kalıcı İz Oluştu"

13 Kasım 2018 Salı 12:06



13 Kasım 2018 Salı 12:06

Esenler'de bir ilköğretim okulunda 1. Sınıf öğrencisi H.S.S.'yi (7) kitapla darp ettiği iddia edilen öğretmen Nadir D.'nin (52) yargılandığı davada Adli Tıp'ın hazırladığı ön rapor mahkeme sunuldu. Raporda olaydan dolayı çocuğun yüzünde kalıcı iz oluştuğu belirtildi.Bakırköy 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, öğretmen Nadir D. ve müşteki avukatı katıldı. Duruşmada hakim, Bakırköy Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden ilgili ön raporun geldiğini belirtti. Raporda öğrenci H.S.S'nin yüzünde 2 santimetrelik ciltten koyu renkli ve yüzde sabit iz niteliğinde yara izi olduğu aktarıldı. Rapora karşı diyecekleri sorulan sanık Nadir D. "Olayın benimle ilgisi yoktur, olay sonra olmuştur" dedi.'Mağdur çocuk bu nedenle en ağır ceza verilsin'Müşteki avukatı Şahin Baran ise "İzin sabit olduğu bellidir. Eğitimci sanığın, mağdurun çocuk olması nedeniyle en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.Mahkeme, mağduru İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk ederek, yüzündeki yara izinin sabit eser mahiyetinde olup olmadığı hususunda heyet raporu aldırılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Olayın GeçmişiEsenler'de bir ilkokulda öğretmenlik yapan Nadir D. (52) 20 Nisan 2017 günü iddiaya göre dersi dinlemeyen öğrencisi H.S.S.'ye elinde bulunan kitabın sivri köşesi ile vurdu. Göz altına gelen bu darbe sonucu yaralanan ilkokul öğrencisi çocuğa 4 dikiş atıldı. Yaşanan olayla ilgili aile ve çocuk şikayetçi oldu.İfadesi alınan öğretmen Nadir D., öğrencisinin sıraların arasında dolaşırken kitabı gayri ihtiyarı çocuğun gözlüğüne değdirdiğini ve yaralanmaya sebebiyet veren cismin kitap değil gözlük olduğunu söyledi. Öğrenci H.S.S. ise kalemini yere düşürdüğünü ve almaya çalışırken öğretmeninin dersi dinlemediği için yüzüne vurduğunu belirtti.Öğretmen Nadir D. hakkında "Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle, çocuğa karşı silahla basit yaralama" suçundan, 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis isteminde bulunuldu. - İSTANBUL