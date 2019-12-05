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Kitaplar görme engelliler için okunacak

Büyükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Okuma Kabini" görme engellilerin gözü ve sesi olurken, görme engelliler için gönüllü kitap okumak isteyenlerin sayısı her geçen artıyor.

05.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:20Kitaplar görme engelliler için okunacak
Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Okuma Kabini" görme engellilerin gözü ve sesi olurken, görme engelliler için gönüllü kitap okumak isteyenlerin sayısı her geçen artıyor.

Büyükçekmece'de Büyükçekmece Belediyesi, Çevre Kültür ve Turizm Derneği işbirliğiyle görme engelliler için faaliyete geçirilen Elektronik Kitap Kütüphanesi projesi geliştiriliyor. Proje kapsamında gönüllü olan vatandaşlara bilgi verildi. Proje hakkında bilgi vermek için vatandaşlarla bir araya gelen Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, "Öncelikle GETEM gönüllü okuyucusu Nurgün Kocababuç'a teşekkür ediyorum. Görme engelli vatandaşlara kitap okumak isteyen tüm vatandaşlara öncü oluyor. Kitap okumayı seven herkesi "Okuma Kabinlerine" çağırıyoruz. Okunan kitaplar kayıt altına alınarak GETEM'in internet kütüphanesine aktarılıyor. Okunan o kitaplar görme engelli vatandaşların gözü oluyor. Projeyi başlatan ve destek olan Başkanımız Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Görme engelliler için kitap okumak isteyen vatandaşlar Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Kutadgu Bilig Kütüphanesi'nden detaylı bilgi alabilir. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA

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