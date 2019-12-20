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Kitaplar kütüphaneye eşekle getirildi

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Selatin Kütüphanesi'nin açılışını Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yaparken, kitaplar kütüphaneye eşekle getirildi.

20.12.2019 20:55 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:00 Kitaplar kütüphaneye eşekle getirildi
'ın ilçesindeki Selatin Kütüphanesi'nin açılışını Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yaparken, kitaplar kütüphaneye eşekle getirildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Germencik Belediyesi ve Selçuk Şehit Ömer Halisdemir İMKB Anadolu Lisesi'nin iş birliği ile Selatin Mahallesinde kütüphane açılışı gerçekleştirdi. Selçuk Şehit Ömer Halisdemir İMKB Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaklaşık 3 bin kitap bağışlayarak destek olduğu kütüphaneye çok sayıda vatandaş katıldı. Kütüphane açılışına Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in yanısıra, Selatin Muhtarı Kerim Çetin, Selçuk Şehit Ömer Halisdemir İMKB Anadolu Lisesi Müdürü İrfan Acar, ÇYDD Selçuk Şubesi Başkanı Metin Çıtak, ünlü yazar Fakir Baykurt'un Eşekli Kütüphaneci adlı kitabında anlattığı Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz'ün oğlu Muammer Güzelgöz ve 50 öğrenci katıldı.

Kitaplar eşekle getirildi

Açılışı gerçekleştirilen Selatin Kütüphanesi'nin kitapları öğrenci ve öğretmenler eşliğinde eşekle kütüphaneye getirildi. Kitapların eşekle getirilmesinin hikayesine değinen Muammer Güzelgöz, Fakir Baykurt'un Eşekli Kütüphaneci adlı kitabının başkahramanı babası Mustafa Güzelgöz'ün kütüphanesi olmayan Ürgüp köylerinde eşekle gezici kütüphanecilik yaptığını, bu sebeple sembolik olarak böyle bir şey yaptıklarını söyledi. Öğrenciler ve öğretmenler eşliğinde eşekle getirilen kitaplar Germencik Belediyesi tarafından yaptırılan raflara yerleştirildi.

Kütüphane açılışında kısa bir konuşma yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş kütüphane açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İnşallah burada bulunan kitaplardan okuyup büyüyecek çocuklarımız" dedi. - AYDIN

Fakir Baykurt, Fuat Öndeş, Germencik, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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