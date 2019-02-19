Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Kitapta KDV'yi Sıfırlayan Kanun Teklifi Kabul Edildi

Kitaplarda ve dergilerde KDV'yi sıfıra indiren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

EMEKLİLERE VERİLEN İKRAMİYE GELİR TESTİNE TABİ TUTULMAYACAK

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre; emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye gelir testine tabi tutulamayacak. Poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere kitap ve dergilerde Katma Değer Vergisi (KDV) sıfıra inecek. Can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara aykırı davranan sivil havacılık personeli, İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

ÇİFTÇİLERİN BORÇ YAPILANDIRMASINDAKİ DESTEK ARTTIRILACAK

Teklife göre ayrıca 11 Eylül 2014 tarihinden sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının alt iş yerlerinde kıdem tazminatı ödemeleri alt işveren tarafından yapılmayacak. 1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek arttırılacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazılı basınlarda KDV'nin sıfırlanacağının müjdesini verdi. Erdoğan, "Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Böylece dijitalleşmeyle birlikte dezavantajlı duruma düşen yayıncılara destek sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA