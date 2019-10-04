Kitlesel Fonlama İle Girişimcinin Önü Açıldı

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, dünyada yaygınlaşan kitle fonlamasının Türkiye'de de uygulamaya girmesi için hukuki altyapının hazırlanmasının girişimcilerin önünü açacak çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

2017 yılında yasal düzenlemesi yapılarak SPK'nın yetkilendirildiği kitle fonlamasına ilişkin hazırlanan tebliğ ile başlangıç aşamasındaki girişimlerin sermaye ihtiyacını gidermek için halktan para toplayabilmesini sağlayan Kitlesel Fonlama'nın genç girişimcileri desteklediği gibi ekonomik kalkınmayı da destekleyici önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Aslan, "Yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesine olanak sağlanmış olacak. Yenilikçi ve katma değere dayalı iş modeli bulunan şirketlerin yararlanması amacıyla yalnızca Tebliğ'de tanımlı teknoloji ve üretim faaliyetini gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan girişimlere kitle fonlaması imkanı verilmesi sevindiricidir" dedi.

Yeni düzenleme ile başlangıç aşamasındaki girişimlerin sermaye ihtiyacını karşılamak için halktan para toplayabileceğini belirten EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, süreci şu şekilde aktardı: "Girişimciler ile bireysel yatırımcıların internet üzerinden bir platformda buluşacak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun faaliyet izni verdiği ve listesine aldığı platformlar kitle fonlamasına aracılık edebilecek. Her girişimin kitle fonlamasından faydalanamayacak. Aracılık eden platformların kendi bünyelerinde oluşturacakları üçer kişilik yatırım komitelerinin inceleyeceği ve kriterlere uygun girişimler fon toplayabilecek. Bunun yanı sıra olası kayıpların sınırlandırılması için yatırımcılar 1 yıl içinde en fazla 20 bin lira yatırım yapabilecek. Bu limit yatırımcının gelir düzeyine bağlı olarak 100 bin liraya kadar artırılabilecek. Yatırımcıların haklarını gözeten kurallar ve denetimler sayesinde insanların saadet zincirlerinin tuzağına düşerek mağdur olmasının da önüne geçilebilecek."

EGİAD Melekleri Olarak Kitlesel Fonlama Platformu Kurmayı Hedefliyoruz

EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Frederic Pagy ise, yeni iş kuran girişimcilerin yaşadığı en büyük zorlukların başında finansmana erişimin geldiğine dikkat çekerek, "Bankadan uygun şartlarda kredi bulamayan girişimciler, kitle fonlaması sayesinde ihtiyaç duydukları maliyetsiz finansmana erişebilecekler. Bireysel yatırımcılar da tek başlarına kayda değer bir etki yaratamayacak olan küçük tutardaki fonlarını birleştirerek bir şirketin hayata geçmesini sağlayabilecekler. Böylece yatırımcılar gelişme potansiyeli olan bir şirkete kuruluş aşamasında ortak olma fırsatını elde edecekler. EGİAD olarak yakın zamanda hem tebliğin detayları hem de dünyadan uygulamaları ele alan etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde EGİAD Melekleri olarak SPK'nın izni ile Kitlesel Fonlama Platformu kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Kitle Fonlaması (CROWDFUNDING) Nedir?

Projeler ve giris¸imciler ac¸ısından alternatif bir finansman yo¨ntemi olan kitle fonlaması; SPK altında, bir projenin veya giris¸im s¸irketinin ihtiyac¸ duydugˆu fonu sagˆlamak amacıyla Kurul tarafından belirlenen esaslar dahilinde Kanunun yatırımcı tazminine ilis¸kin hu¨ku¨mlerine tabi olmaksızın kitle fonlama platformları aracılıgˆıyla finansman sagˆlanması, halktan para toplanması olarak tanımlanmıs¸tır.

Giris¸imcilik, start-uplar kurmak ve benzeri fikirlerin hepsi yeni is¸ler yaratma ve daha iyi bir topluluk kurmaya yardımcı olacak pratik para yaratma ve is¸ fırsatı yaratma fikirleridir ancak bu fikirleri hayata gec¸irmek ic¸in hepsinin paraya veya krediye ihtiyac¸ları vardır. Bu is¸i yaratabilmek ic¸in parayı nasıl artırabilirler ve krediyi almak ic¸in en yaygın yo¨ntem yol haritası nedir diye soruldugˆunda akla ilk gelen kaynak bankalardır ancak bankalar start-upları c¸ok riskli bulmaktadır. Kitle fonlaması yoluyla bireyler, giris¸imci start-uplara bir aracı ya da fonlama platformu ile yatırım yapma imkanına sahip olmaktadırlar. Fonlama platformu yatırım fırsatlarını tanıtan ve yatırımcıdan ihraççıya yapılan ödemeyi kolaylaştıran bir web sitesi olarak düşünülebilir.