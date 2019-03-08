Kitso Yönetim Kurulu'ndan İstihdam Seferberliğine Destek Açıklaması

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Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu, bir araya gelerek, "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasına destek açıklaması yaptı.KİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, hizmet binasındaki konferans salonunda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ocak'ta TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlattı.Yapılan çağrının ardından ilgili bakanlıklar tarafından yoğun bir çalışma başlatıldığını ve istihdam teşvikleri hazırlanarak, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldığını belirten Celkanlı, şunları kaydetti:"İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunların çoğu tarihi destekler şeklinde. Bunlardan birisi nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelliyse 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak."Tüm bunların yanında imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olan prim ve vergi teşvikinin 2 bin 712 lira olarak verileceğini aktaran Celkanlı, böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümete teşekkür ederek, tüm iş dünyasının bu tarihi teşvikten faydalanması gerektiğine işaret etti.Celkanlı, herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildiğini anımsatarak, "Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş, ya da azalmışsa çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Devletimiz işverene düzenini bozma, istihdamı koru diyor." dedi.