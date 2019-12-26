Kitvak'tan neşe dolu yeni yıl kutlaması

KİTVAK, katkı ve desteğini hiçbir zaman esirgemediği onkoloji hastası çocuklar ve hasta yakınlarıyla EÜ.Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde buluştu. Çocukların ve ailelerinin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği hastane etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendiler.

Bu yıl da çocukları unutmayan Kitvak hem Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Kliniği'nde yatan çocuklar için çeşitli hediyeler götürerek onları biraz olsun mutlu etmeye çalışırken hem de aynı gün Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde özel bir yeni yıl kutlaması düzenledi. BAYHAN Ailesinin hediye sponsoru olduğu bu yıl ki kutlamada çocuklar; her etkinlikte gönüllü destek veren ve muhteşem Noel Baba kostümüyle renk katan Bayram Abla Organizasyon ile gönüllerince eğlendiler. Sofra Gurubunun özel olarak hazırladığı yeni yıl pastası kesildikten sonra çocuklara ve ailelerine hediyeler dağıtan Kitvak Yönetimi yeni yıl için iyi dileklerini sundular.

Kitvak Yönetim Kurulu Başkan Vekili A.İklil Ulueren, umut ve desteğin onkoloji tedavisinde çok önemli olduğuna bir kez daha vurgu yaptı. Ulueren "Bu kutlamalar sayesinde çocuklarımızgülümsüyor, onların mutluluğu bizlere güç veriyor. Bağışçı ve hayırseverlerimizle birlikte böylesine önemli günlerde hasta ve hasta yakınlarının derdine derman olmaya gayret ediyoruz" dedi.