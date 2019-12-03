Kıvanç'ın elenmesinin ardından Demet Akalın, MasterChef'e geri döndü

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda Suna elenmişti. Bu elemeye tepki gösteren ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kıvanç yarışmaya veda edene kadar yarışmayı izlemeyeceğini açıklamıştı. Akalın, "O Kıvanç gitmeden dönmem programa" demişti.

"PROGRAMA GERİ DÖNDÜ"

Geçen hafta Kıvanç'ın yarışmadan elenmesinin ardından Demet Akalın'dan yeni bir paylaşım geldi. Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kıvanç gitti Allah'ıma şükürler olsun. Hiç olmazsa iki bir şey öğrenirim." diyerek programı yeniden izlemeye başladığını belirtti.

HAYRANINI ÖDÜLLENDİRDİ

Öte yandan, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla oldukça etkileşim halinde olan ve takipçilerinin yazdığı neredeyse her yoruma cevap veren Demet Akalın, kendisine iltifat eden bir takipçisini bedava biletle ödüllendirmişti.