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Kıvanç'ın elenmesinin ardından Demet Akalın, MasterChef'e geri döndü

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda Suna'nın elenmesine tepki gösteren ve "O Kıvanç gitmeden dönmem programa" diyen Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kıvanç gitti Allah'ıma şükürler olsun" diyerek programı yeniden izlemeye başladığını belirtti.

03.12.2019 23:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:48

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef 'de geçtiğimiz haftalarda Suna elenmişti. Bu elemeye tepki gösteren ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kıvanç yarışmaya veda edene kadar yarışmayı izlemeyeceğini açıklamıştı. Akalın, "O Kıvanç gitmeden dönmem programa" demişti.

"PROGRAMA GERİ DÖNDÜ"

Geçen hafta Kıvanç'ın yarışmadan elenmesinin ardından Demet Akalın'dan yeni bir paylaşım geldi. Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kıvanç gitti Allah'ıma şükürler olsun. Hiç olmazsa iki bir şey öğrenirim." diyerek programı yeniden izlemeye başladığını belirtti.

HAYRANINI ÖDÜLLENDİRDİ

Öte yandan, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla oldukça etkileşim halinde olan ve takipçilerinin yazdığı neredeyse her yoruma cevap veren Demet Akalın, kendisine iltifat eden bir takipçisini bedava biletle ödüllendirmişti.

Demet AkalınDemet Akalın'dan "27 yaşında mısın?" diyen takipçisine bedava bilet jesti!

Kıvanç'ın elenmesinin ardından Demet Akalın, MasterChef'e geri döndü

Demet Akalın, Türkiye, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
ADINIZI YAZIN:boş, , , fuzuli, , ,
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SİBEL:maydonos demet ekranlarda yine
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HASSAS:Bende hayatımda seni bir kere izlemedim
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