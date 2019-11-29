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Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman'ın sözleri soruldu: Yorum yapmayacağım

Can Yaman'ın magazin gündemine bomba gibi düşen "Kıvanç'ın dizileri İspanya'da izlenmiyor" sözleri Kıvanç Tatlıtuğ'a soruldu. Tatlıtuğ, o sözler için, "Kendim dışında gelişen herhangi bir olaya yorum yapmadım, yine yapmayacağım." dedi.

29.11.2019 21:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:36

Erkenci Kuş dizisinde hayat verdiği "Can Divit" karakteri ile büyük bir kitleye ulaşan Can Yaman, geçtiğimiz haftada bir radyo programına konuk olmak için 'nın başkenti Madrid'e gitmişti. Burada 2 bine yakın İspanyol hayranı tarafından karşılanan yakışıklı oyuncunun, Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili söylediği "Dizileri İspanya'da izlenmiyor" sözü gündemine bomba gibi düşmüştü.

"YORUM YAPMAYACAĞIM"

Can Yaman önceki akşam Bebek Lucca'daki partideydi. Oyuncu, mekana Kıvanç Tatlıtuğ'un da geleceğini öğrenince apar topar partiyi terk etti. 15 dakika sonra mekana gelen Kıvanç Tatlıtuğ gazetecilerle sohbet etti.

Tatlıtuğ, Can Yaman'la ilgili sorular üzerine "Beni gayet iyi tanıdığınızı düşünüyorum. Kendim dışında gelişen herhangi bir olaya yorum yapmadım, yine yapmayacağım. Başka bir sorunuz varsa yardımcı olabilirim" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'da TT listesine girdi.

NE OLMUŞTU?

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz haftayı Madrid'de geçirdi. Meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ da aynı tarihlerde Madrid'deydi. Can Yaman, bu durumun hatırlatılması üzerine "Kıvanç abinin dizileri İspanya'ya satıldı mı bilmiyorum. Eğer satıldıysa öyle olur satılmadıysa yapacak bir şey yok. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten" demişti.

Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman'ın sözleri soruldu: Yorum yapmayacağım

Kıvanç Tatlıtuğ, Can Yaman, İspanya, Magazin


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