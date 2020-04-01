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KIVANÇ TATLITUĞ: BEN GAYET İYİYİM VE TEST SONUCUMU BEKLİYORUM

HASTANEDE tedavi gören ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, "Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum" dedi.

01.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:00
KIVANÇ TATLITUĞ: BEN GAYET İYİYİM VE TEST SONUCUMU BEKLİYORUM

HASTANEDE tedavi gören ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, "Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ önceki akşam kendisini iyi hissetmeyince gittiği özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Tatlıtuğ, sağlık durumuyla ilgili  sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ, "Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine  geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar.Lütfen kaygılanmayın.Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kıvanç Tatlıtuğ, Güncel
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