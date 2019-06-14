14.06.2019 10:14
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Kıvanç Tatlıtuğ, bir heves aldığı Ferrari'sine alıcı bulamıyor

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 200 bin euroya aldığı Ferrari'sini satışa çıkardı. Tatlıtuğ, 1 milyon 725 bin TL'den satışa sunduğu lüks aracına yaklaşık bir aydır alıcı bulamıyor.

Son olarak Organize İşler filmindeki tiplemesiyle gönüllere taht kuran oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, lüks araç filosunda bulunan 98 model Ferrari'sini 1 milyon 725 bin TL'ye satamıyor.

İNTERNETTEN SATIŞA SUNDU

Gezmeyi, seyahat etmeyi seven yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, otomobil ve motosiklet tutkusu herkes tarafından biliniyor. Oyuncu, çok severek 1998 model Ferrari marka aracını satmaya karar verdi. Deyim yerindeyse lüks motosiklet ve araç filosu bulunan Tatlıtuğ, 200 bin Euro'ya sahip olduğu söz konusu Ferrari Spider F1 model aracını bir internet sitesinden 1 milyon 725 bin TL'ye satışa sundu.

EVİN GARAJINI, GALERİYE ÇEVİRDİ

Tatlıtuğ'un, piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan Ferrari'si beklenen ilgiyi görmedi. İstanbul sokaklarında sık sık görüntülenen lük araç, Kuruçeşme'deki bir galeride tutuluyor ve yaklaşık bir aydır alıcısını bekliyor. Araçlarını kendi zevkine göre dizayn eden genç yetenek kıvanç Tatlıtuğ, satışa çıkardığı aracının koltuklarını kırmızı deriyle kaplatmıştı. Evin garajında ayrıca Range Rover, Ford Raptor ve 'BMW 850' marka üç aracı daha bulunuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, bir heves aldığı Ferrari'sine alıcı bulamıyor
Kıvanç Tatlıtuğ, Magazin

YORUMLAR (5)
MELISA58:madem kisa bir zaman icinde satacaktin niye aldin ???? luzumsuz yere para harcamak istiyorsun madem fakire fukara ver daha makbule gecer
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ACITUĞĞ:bizde hundai accsent yumurta kasanın 1. 5 ni 18 bine almaya çalışıyoz kadere bak
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HTC:BENDE TOKİ ÇIKARSA DİYE 35 BİN PEŞİNAT İÇİN YILLARDIR PARÇALANIYORUM . ADALETİNİ SEVDİĞİMİN DÜNYASI
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ADINIZI YAZIN:millette ne paralar var bee harika haber motive ettiniz daha çok fazla çalışıp para kazanıp bende alacam
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