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Kıvanç Tatlıtuğ, Çukur'a mı dahil oluyor?

Son olarak Ay Yapım imzalı 'Çarpışma' adlı dizide rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un yine aynı yapım şirketine ait Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı öne sürüldü

07.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:32
Kıvanç Tatlıtuğ, Çukur'a mı dahil oluyor?

'Sıfır Bir' dizisiyle ünlenen ve Çukur ekibine dahil olan Cihangir Ceyhan diziye Azer karakteriyle dahil olmuş ve Yamaç'ın rakibi olmuştu.& ;

Nejat İşler ve Barış Arduç'tan sonra o da mı geliyor?

Azer karakteri sonrası diziye ünlü oyuncu Nejat İşler, Çağatay Erdenet karakteriyle dahil olmuş ve Yamaç'ın en zorlu rakibi olmuştu.& ;

Çukur dizisine son olarak ise, Çağatay Erdenet'in kardeşi Arık Böke Erdenet karakteriyle Barış Arduç dahil olmuştu.& ;

Diziye dahil olacağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ ise Arık Böke'ye Yamaçla savaşında destek verecek.& ;

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Cihangir Ceyhan, Kıvanç Tatlıtuğ, Çukur, Magazin
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