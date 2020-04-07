Kıvanç Tatlıtuğ, Çukur'a mı dahil oluyor?

'Sıfır Bir' dizisiyle ünlenen ve Çukur ekibine dahil olan Cihangir Ceyhan diziye Azer karakteriyle dahil olmuş ve Yamaç'ın rakibi olmuştu.& ;

Nejat İşler ve Barış Arduç'tan sonra o da mı geliyor?

Azer karakteri sonrası diziye ünlü oyuncu Nejat İşler, Çağatay Erdenet karakteriyle dahil olmuş ve Yamaç'ın en zorlu rakibi olmuştu.& ;

Çukur dizisine son olarak ise, Çağatay Erdenet'in kardeşi Arık Böke Erdenet karakteriyle Barış Arduç dahil olmuştu.& ;





Diziye dahil olacağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ ise Arık Böke'ye Yamaçla savaşında destek verecek.& ;





Kaynak: Snob Magazin