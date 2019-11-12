Haberler » Magazin » Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e 900 bin TL'lik araç hediye etti - Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e 900 bin TL'lik araç hediye etti

İhanet iddialarıyla gündeme gelen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 900 bin TL'lik Land Rover Discovery araç hediye aldı. Dizer'in dudak uçuklatan hediye sonrası büyük mutluluk yaşadığı öğrenildi.

12.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:53

Geçtiğimiz günlerde reklam filminde rol aldığı dünyaca ünlü manken Sara Sampaio ile adı ihanet söylemlerine karışan Kıvanç Tatlıtuğ, hakkındaki sert bir şekilde yalanlamış ve sorumlulara karşı dava açacağını söylemişti. Tatlıtuğ, daha sonra eşi Başak Dizer'le romantik Londra tatiline çıkmıştı.

900 BİN TL'LİK HEDİYE

Aşkları ile imrendiren ünlü çiftten Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e ayaklarını yerden kesecek bir hediye aldı. Tatlıtuğ, eşinin bir süredir kullandığı aracını yeniledi ve önceden sipariş verdiği sıfır kilometre Land Rover Discovery marka cipi, Dizer'e hediye etti. Akşam'ın haberine göre Tatlıtuğ, eşine hediye ettiği araç için 900 bin TL ödeme yaptı.

MUTLULUKTAN HAVAYA UÇTU

Dizer, eşinin bu jesti karşısında bir hayli mutlu olurken ünlü çift yeni araçlarıyla İstanbul gecelerine açıldı.

GARAJINDA 3 TANE LÜKS ARAÇ VAR

Arabalara olan düşkünlüğü ile bilinen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un galerisinde kendisine ait Range Rover, Ferrari 348 ve Ford Raptor marka lüks araçları bulunuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e 900 bin TL'lik araç hediye etti

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Land Rover, Magazin


HABER YORUMLARI (15)
GÜMÜŞ:ONU SATIN DA İŞSİZLİK NEDENİYLE İNTİHAR EŞİĞİNDE OLAN ÇİFTLERE VERİN, HAYRINIZ OLSUN, HEP ZARARSINIZ ZATEN
Yayından Kaldır
12 11
Cevap yaz
TXX:allah bilir kıvanç tatlıtuğ hayranısınızdır.
Yayından Kaldır
0 0
SMMM:YA VARYA HEP AYNI TERANELER.
Yayından Kaldır
0 0
123 OFFİCİAL:Nerden biliyorsun, vakıflara, fakir fukara ya bağış yapmış olabilirler. Çok önyargılısın, bu düşünceler zarar.
Yayından Kaldır
5 7
ÖLÜM:BİZDE 300 TL LİK BORÇ İÇİN İCRALIK OLALIM. ADALETİN BU MU DÜNYAA
Yayından Kaldır
12 13
Cevap yaz
SMMM:OLMASAYDIN
Yayından Kaldır
0 3
YAS:ALLAHIM BANA VE TÜM İSTEYENLERE KIYMETİMİZİ KADRİMİZİ BİLEN HAYIRLI EŞ NASİP EYLE YARARABBİM
Yayından Kaldır
12 1
Cevap yaz
ASDA:duanı elini göklere açıp Allaha edeceksin, burada herkese gösteriş yapar gibi dua yazıp gösteriş yapmanın alemi yok aslanım
Yayından Kaldır
6 5
TS:Bu arabalar bizim rüyamıza bile girmez...
Yayından Kaldır
5 6
Cevap yaz
PAŞALI:İşsizlikten borçtan dolayı siyanür içen ailelerin hayatı oluyor game over, kimilerin barış hediyesi Land Rover.
Yayından Kaldır
11 16
Cevap yaz
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
14:38 Şovmen Mehmet Ali Erbil'in omuriliğinden sıvı alınacak
14:23 Tyler Weiss sinema öğrencileriyle buluştu
14:23 Siirt'te bin 300 öğrenci aynı anda
14:23 Kutlu'dan 'Kırk Hadis' sergisi
14:18 2 bin 200 yıllık kanalizasyon sistemi
14:38 Şovmen Mehmet Ali Erbil'in omuriliğinden sıvı alınacak
14:05 Fenomen Danla Bilic'ten itiraf: Alkol bağımlısı oldum ve bir erkeği dövmek için tahrik ettim
12:30 Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e 900 bin TL'lik araç hediye etti
11:24 Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, havalimanında öpüşürken görüntülendi
11:03 Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın hapisteyken kaleme aldığı Dayı filminin tanıtımı yayınlandı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
12.11.2019 14:49:57