Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e 900 bin TL'lik araç hediye etti

Geçtiğimiz günlerde reklam filminde rol aldığı dünyaca ünlü manken Sara Sampaio ile adı ihanet söylemlerine karışan Kıvanç Tatlıtuğ, hakkındaki haberler sert bir şekilde yalanlamış ve sorumlulara karşı dava açacağını söylemişti. Tatlıtuğ, daha sonra eşi Başak Dizer'le romantik Londra tatiline çıkmıştı.

900 BİN TL'LİK HEDİYE

Aşkları ile imrendiren ünlü çiftten Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e ayaklarını yerden kesecek bir hediye aldı. Tatlıtuğ, eşinin bir süredir kullandığı aracını yeniledi ve önceden sipariş verdiği sıfır kilometre Land Rover Discovery marka cipi, Dizer'e hediye etti. Akşam'ın haberine göre Tatlıtuğ, eşine hediye ettiği araç için 900 bin TL ödeme yaptı.

MUTLULUKTAN HAVAYA UÇTU

Dizer, eşinin bu jesti karşısında bir hayli mutlu olurken ünlü çift yeni araçlarıyla İstanbul gecelerine açıldı.

GARAJINDA 3 TANE LÜKS ARAÇ VAR

Arabalara olan düşkünlüğü ile bilinen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un galerisinde kendisine ait Range Rover, Ferrari 348 ve Ford Raptor marka lüks araçları bulunuyor.