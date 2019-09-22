Kıvanç Tatlıtuğ'dan inceleme başlatılan hakim ve fotoğrafa ilişkin açıklama

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirmesi üzerine Tatlıtuğ'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Tatlıtuğ açıklamasında "Benim davama bakan hakim değildir." ifadelerini kullandı.

HAKİM HAKKINDA DERHAL İNCELEME BAŞLATILDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

"BENİM DAVAMA BAKAN HAKİM DEĞİL"

Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından fotoğraf çektirdiği hakime ilişkin açıklama yaptı. Tatlıtuğ, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim." ifadelerini kullandı.