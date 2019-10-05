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Kıvanç Tatlıtuğ, dil eğitimi için Amerika'ya gidiyor

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dil eğitimi için eşi Başak Dizer'le Amerika'ya gidiyor. Tatlıtuğ'un aynı zamanda oyunculuk eğitimi alacağı da öğrenildi.

05.10.2019 12:57

Son olarak Çarpışma dizisinde yer alan ancak yeni sezonda herhangi bir projeye dahil olmayan Kıvanç Tatlıtuğ, dilini geliştirmek için harekete geçti. Tatlıtuğ, 6 aylığına dil eğitimi için eşi Başak Dizer'le Amerika'ya gidiyor.

EŞİYLE AMERİKA'YA GİDİYOR

Bir projede yer almak yerine kendisini geliştirmeyi seçen 35 yaşındaki oyuncu, rotasını ABD'ye çevirdi. Takvim'in haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, yakında eşi Başak Dizer'le birlikte Amerika'ya gidecek.

İNGİLİZCE'NİN YANINDA OYUNCULUK DERSİ DE ALACAK

Hollywood'un kalbinin attığı Los Angeles'ta eşiyle birlikte 6 ay boyunca kalacak olan ünlü oyuncu, burada İngilizce'sini ilerletecek. Kıvanç Tatlıtuğ, tıpkı yakın dostu Çağatay Ulusoy gibi dünyaca ünlü aktörlerin de koçundan oyunculuk eğitimi alacak.

Kıvanç Tatlıtuğ, dil eğitimi için Amerika'ya gidiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Magazin

YORUMLAR(2)
GENEZİNLİ:Güle, güle yakinda Tarkan gibi dünya stari olur, para bitince memlekete döner, bir konser bir dizi yapar, yine Amerika dagüzel güzel yersiniz. Haydi eyvallah.
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12345:kıvanç eş seçerken en iyisini yaptı. bu camia dan olup evlenen çiftler saatlik mi aylık mı anlaşıyorlar hemen boşanıyorlar helal olsun kıvanç.
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