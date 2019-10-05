Kıvanç Tatlıtuğ, dil eğitimi için Amerika'ya gidiyor

Son olarak Çarpışma dizisinde yer alan ancak yeni sezonda herhangi bir projeye dahil olmayan Kıvanç Tatlıtuğ, dilini geliştirmek için harekete geçti. Tatlıtuğ, 6 aylığına dil eğitimi için eşi Başak Dizer'le Amerika'ya gidiyor.

EŞİYLE AMERİKA'YA GİDİYOR

Bir projede yer almak yerine kendisini geliştirmeyi seçen 35 yaşındaki oyuncu, rotasını ABD'ye çevirdi. Takvim'in haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, yakında eşi Başak Dizer'le birlikte Amerika'ya gidecek.

İNGİLİZCE'NİN YANINDA OYUNCULUK DERSİ DE ALACAK

Hollywood'un kalbinin attığı Los Angeles'ta eşiyle birlikte 6 ay boyunca kalacak olan ünlü oyuncu, burada İngilizce'sini ilerletecek. Kıvanç Tatlıtuğ, tıpkı yakın dostu Çağatay Ulusoy gibi dünyaca ünlü aktörlerin de koçundan oyunculuk eğitimi alacak.