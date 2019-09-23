Kıvanç tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı (2)

KARTAL'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geçtiğimiz perşembe günü bir davası için gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan İstanbul Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U.'nun mazeret iznine ayrıldığı öğrenildi.

ÇEKTİRDİĞİ HAKİM DURUŞMASINA BAKAN HAKİM DEĞİL

Sahte fatura kullandığı gerekçesi ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına katılmak için İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelen Kıvanç Tatlıtuğ, 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U. ile duruşma salonunda fotoğraf çektirdi.

HSK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Bu fotoğrafı, "Perşembe hatırası" notu ile sosyal medyada paylaşan hakim S.Ş.U. hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.

Hakim S.Ş.U., sosyal medyada yaşanan tepkiler üzerine mazeret iznine ayrılarak bugün adliyeye gelmedi. S.Ş.U.'nun bugün bakması gereken talimat duruşmaları için de başka hakimin görevlendirildiği öğrenildi. S.Ş.U.'nun, yaklaşık 20 gün önce bu mahkemedeki görevine başladığı öğrenildi.