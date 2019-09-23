Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek tepki çeken hakimin, bir videosu ortaya çıktı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi istenen dava, geçtiğimiz gün Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bir kadın hakimin suçlu sıfatında yargılanan Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirmesi ise tartışmalara neden oldu.

FATİH BULUT'UN ŞARKISINA KLİP ÇEKTİ

Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğraf ile gündeme gelen 13. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olan savcının ortaya çıkan videosu sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kadın savcı, söz konusu videoda duruşma salonunda şarkıcı Fatih Bulut'un "Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkısına klip çekiyor.

NE OLMUŞTU?

Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usül kanuna muhalefet" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi istenen dava, geçtiğimiz gün Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bir kadın hakimin, suçlu olarak yargılanan Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek "Perşembe'nin sürprizi" notuyla sosyal medyada paylaştı. Savcı ve Tatlıtuğ fotoğrafı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Tartışmalara neden olan fotoğrafa ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu, inceleme başlattı.

KIVANÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Tartışma yaratan fotoğraf hakkında gündeme gelen Tatlıtuğ, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim." dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, resmi sosyal medya üzerinden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan hakim hakkında bir açıklamada bulundu. Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Hakim ve film yıldızının sosyal medya da yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, Fotoğraf da yer alan Hakimin 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur.

DİSİPLİN CEZASI KONUSUNDA DEĞERLENDİRME YAPILACAK

İnceleme tamamlanca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığı tartışılıp, 6.3.2019 tarihli HSK genel kurulunda kabul edilen ve 11.3.2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesinde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacaktır."

Öte yandan Mehmet Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ'un davasına bakan hakimin erkek olduğunu ve adının Yavuz Özaydın olduğunu belirten duruşma tutanağını da yayınladı.