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Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek tepki çeken hakimin, bir videosu ortaya çıktı

Sahte fatura iddiasıyla yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak gündeme gelen kadın hakimin, Fatih Bulut'un "Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkısına çektiği klip gündeme geldi.

23.09.2019 11:19

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi istenen dava, geçtiğimiz gün Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bir kadın hakimin suçlu sıfatında yargılanan Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirmesi ise tartışmalara neden oldu.

FATİH BULUT'UN ŞARKISINA KLİP ÇEKTİ

Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğraf ile gündeme gelen 13. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olan savcının ortaya çıkan videosu sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kadın savcı, söz konusu videoda duruşma salonunda şarkıcı Fatih Bulut'un "Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkısına klip çekiyor.

NE OLMUŞTU?

Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usül kanuna muhalefet" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi istenen dava, geçtiğimiz gün Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bir kadın hakimin, suçlu olarak yargılanan Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek "Perşembe'nin sürprizi" notuyla sosyal medyada paylaştı. Savcı ve Tatlıtuğ fotoğrafı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Tartışmalara neden olan fotoğrafa ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu, inceleme başlattı.

KIVANÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Tartışma yaratan fotoğraf hakkında gündeme gelen Tatlıtuğ, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim." dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, resmi sosyal medya üzerinden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan hakim hakkında bir açıklamada bulundu. Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Hakim ve film yıldızının sosyal medya da yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, Fotoğraf da yer alan Hakimin 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur.

DİSİPLİN CEZASI KONUSUNDA DEĞERLENDİRME YAPILACAK

İnceleme tamamlanca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığı tartışılıp, 6.3.2019 tarihli HSK genel kurulunda kabul edilen ve 11.3.2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesinde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacaktır."

Öte yandan Mehmet Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ'un davasına bakan hakimin erkek olduğunu ve adının Yavuz Özaydın olduğunu belirten duruşma tutanağını da yayınladı.

HSKHSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimle ilgili açıklama geldi

Kıvanç TatlıtuğKıvanç Tatlıtuğ'dan inceleme başlatılan hakim ve fotoğrafa ilişkin açıklama

HSK, Kıvanç TatlıtuğHSK, Kıvanç Tatlıtuğ'un davasına bakan hakime fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle inceleme başlattı

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek tepki çeken hakimin, bir videosu ortaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Bulut, Magazin, Güncel

YORUMLAR(20)
NE ÜLKEYİZ AMMAAAA CURCUNA:hakimde olsa bir bayan öncelikle bir insan, , hakim olan insanların herşeyden mahrummu kalması gerekiyor bu ne biçim anlayıştır bu ne biçim bir düşünce anlayıştır hayret bir şey ulan ne biçim bir ülkedir ne biçim bir insanlarız halk olarak cahillik diz boyu suç oranı almış başını gitmiş anlayış kalmamış saygısızlık diz boyu horozluk mafyalık ileri derecede dünyada birinciyiz ülke bitmiş, , memlekette sorun kalmamış halledilmiş güllük gülüstanlık olmuş sıra bu bayan hakimi infaz etmeye gelmiş
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0 0
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ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR.:devletin hakimi, adaletin dağıtıcısı kişiye bakar mısınız? ciddiyet sıfır! bunlar mı adalet dağıtacak?
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YOLCU:hakımsın ama cocuk gıbısın
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...:doktoru da sosyal medya kullanıyor avukatı da mühendisi de öğretmeni de neden bu kadar olay oldu saçmalık ülkede başka dert mi yok. herkes gibi hakimler de insan sonuçta. başka haber bulamadık demiyorlar da boş işlerle gündemde olay yarattıklarını sanıyorlar
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NEGİDALES:İş etiği diye bir kavram var ama ciddiye alan yok, ne güzel.
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2 1
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AAA:hakimden başka herşeye benziyor
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HÜMANİST:Belliki hayat dolu bir genç Hakim olabilir ama sonuçta bir genç Yaptıklarında bir yanlış da yok Neyin lincidir bu girişilen
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YUSUF:Adalet sadece bilgi ile olmaz.tecrube ister ciddiyet ister. Ne icin orada oldugunun hakimligin ne manaya geldiginin farkinda olmadigi kanatindeyim. Kabahat onu bu yasta hakim yapandadir
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NEGİDALES:Değil mi, nasıl olsa iş etiği diye bir şey yok. Ondan sonra ders işlemeyen öğretmen, trafikte telefona bakan soför de gençliğinde hayatının baharında nasıl olsa.
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ADALETHANIM:hoş olmamış.
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