20 Mart 2019, 17:22
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Kıvanç Tatlıtuğ, Sert Karakter Eleştirilerine İsyan Etti

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde aynı karakterleri canlandırdığı eleştirilerine "Roller üstüme yapışmadı. Ne geliyorsa onu oynuyorum" diyerek tepki gösterdi.

Ekranların en başarılı oyuncularından olan Kıvaç Tatlıtuğ, son dönemde sert ve öfke kontrolü sorunu yaşayan karakterleri canlandırıyor eleştirilerine cevap verdi.

ELEŞTİRİLERE İSYAN ETTİ

Tatlıtuğ, 'Ezel' ve 'Kuzey Güney'den sonra ekrana gelen 'Çarpışma' dizisi ve vizyonda olan 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filminde sert karakterleri canlandırdığı eleştirilerine isyan etti.

"ROLLER ÜSTÜME YAPIŞMADI"

Başarılı oyuncu, "Bu roller üstüme yapışmadı. Ne geliyorsa onu oynuyorum" dedi.

"FARKLI BİR KARAKTERLE DE KARŞINIZA ÇIKABİLİRİM"

Tatlıtuğ, öfke kontrolü sorunu yaşayan karakterlere hayat vermesine ise, "Bu şekilde denk geliyor. Özellikle yapılmış bir şey değil. Bakarsınız önümüzdeki projede farklı bir karakterle karşınıza çıkarım" şeklinde konuştu.

Güney, Magazin



YORUMLAR (3)
SIRADAN BİRİ: SİZE Mİ KALDI YORUM YAPMASI DİYE YORUM MU YAPILIR KARDEŞİM SANA MI KALDI YORUM YAPMASI
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YAHERRÜ YAMERRÜ: YA SİZE NE ?? ADAMA NE TEKLİF GELİRSE ONU KABUL EDER OYNAR. SİZE Mİ KALDI YORUM YAPMASI? CAHİLLİK DİZ BOYU. . . .
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ENİVİCİVOKKE: Kime ne adamın ne oynadığından işinin hakkını vererek yapıyor
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