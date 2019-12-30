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Kıvanç Tatlıtuğ, TRT'den gelen Atatürk rolünü kabul etmediğini açıkladı

TRT ekranlarında yayınlanacak olan 6 bölümlük mini dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırması için teklif götürülen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, başka bir projeye imza attığı için bu rolü kabul etmediğini söyledi.

30.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:02

TRT ekranlarında yayınlanacak olan 6 bölümlük mini dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırması için yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürüldü. Böyle bir teklif aldığını kabul eden Kıvanç Tatlıtuğ, verdiği cevabı da açıkladı.

ATATÜRK ROLÜNÜ KABUL ETMEDİ

Kıvanç Tatlıtuğ'un TRT'de ekrana gelecek olan 8 bölümlük 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırılması için teklif götürüldü. Konu hakkında açıklama yapan Tatlıtuğ, "Evet, teklif doğrudur. En çok oynamak istediğim karakterlerden biri Atatürk olduğu için bu teklif onur vermiştir. Ancak, daha önceden el sıkıştığımız başka bir projeye bağlı çekimlerimiz sebebiyle TRT'nin bu teklifine maalesef olumlu cevap veremedik." dedi.

ÇEKİMLERİ YAKIN ZAMANDA BAŞLIYOR

Yasin Uslu'nun yönetmen koltuğuna oturacağı Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin çekimleri Mart ayında başlayacak. Yapımcılığını Vizyon Filmin üstlendiği dizinin senaryosunu Funda Çetin üstleniyor.

Oyuncu Kıvanç TatlıtuğOyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk'ü oynaması için teklif götürüldü

Kıvanç Tatlıtuğ, TRT'den gelen Atatürk rolünü kabul etmediğini açıkladı

Mustafa Kemal Atatürk, Kıvanç Tatlıtuğ, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
AA: OLUR MU CANIM REDDETME SEBEBİ TRT DEN GELDİĞİ İÇİNDİR :) AYRIMCILIK YAPAN ZİHNİYETLER SONUÇTA
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AAAA: bu teklifi atatürke benziyen şahısa teklif etseniz daha kalıcı ve anlamlı olmazmı daha iyi olur bence yine yönetmenler daha iyi bilir kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim
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MURAT: ondan sonra hepimizi dolandırsın sende haklısın :d
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REALİST: Bu rol icin çağlar ertuğrrul erdem vurdem tolga sarıtaş uygundur .. sar sacli mavi gözlü baska kim var ki .. yada serdar aziz :)
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HATA: SEn git behlul karakteri oyna
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