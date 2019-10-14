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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'i ünlü model Sara Sampaio ile aldattığı iddia edildi

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 3 yıllık eşi Başak Dizer'i reklam filminde rol aldığı Victoria's Secret meleği Sara Sampaio ile aldattığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.

14.10.2019 13:27

Ekranların en yakışıklı oyuncuları arasında bulunan ve sergilediği performansla da takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, şaşırtan bir iddia ile gündeme geldi. Evlendiği günden beri adı ihanet iddialarına karışmayan Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'i Victoria's Secret meleği ile aldattığı ortaya atıldı.

2013'TE REKLAM FİLMİNDE ROL ALDILAR

Söylemezsem Olmaz isimli programda detaylı bir şekilde ele alınan iddia, gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ, 2013'te aynı reklam filminde rol aldığı Sara Sampaio ile görüşmeyi çekimlerden sonra da sürdürdü. Hatta 35 yaşındaki yakışıklı oyuncu, bununla da kalmadı ve 2016'da evlendiği Başak Dizer'i dünyaca ünlü modelle aldattı.

OTEL ODASINDA BULUŞTULAR

Konuşulanlara göre Kıvanç Tatlıtuğ ile Victoria's Secret'ın 28 yaşındaki meleği, yurt dışındaki bir otelde buluştu. İkili, otele ayrı giriş yaptı ancak aynı odada buluştu. Haberin ardından özellikle Tatlıtuğ'un hayranları, sosyal medyada "Bu sadece Kıvanç'ı karalamak için yapılan bir kampanya" diyerek ihanete inanmadıklarını dile getirdi.

Dünyaca ünlü model, 2015'ten beri milyarder iş adamı Oliver Ripley ile aşk yaşıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'i ünlü model Sara Sampaio ile aldattığı iddia edildi

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Magazin

YORUMLAR(16)
OPTİMA:İftira bedava nede olsa
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YOLCU:a)Ates olmayan yerden duman cikmaz. b)Erkekler böyle c)Itirazi olan bir adim öne gelsin. d) bazi erkeklere bir kadin az d) Hepsi dogrudur
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ALAYLI:Kocasından intikam almak isteyen bayanlar, sizlere bir yorum kadar yakınım
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3 4
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ASAS:2015 ten beri milyarder iş adamı ile aşk yaşıyormuş diyor haber. Göze batan kelimeler milyarder ve aşk yaşıyormuş. hiç inandırıcı gelmedi bana.
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GÜMÜŞ:İLK FOTOĞRAF HİÇ ÖYLE GÖSTERMİYOR BUNLARDA SANATÇI DİYE GEZİYOR, HALUK LEVENT''TEN BAŞKA SANATÇI YOK BU ÜLKEDE, HEPSİ PARA KARI KIZ PEŞİNDE :\
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OTEL ŞEFİ:YALAN HABER BEN OTEL ŞEFİYİM OLMADI ÖYLE BİRŞEY
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ACUNBABADEULAN:evet peçete tutuodu para aldığı için böyle yorum yapıyor
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4 1
OTEL MUDURU:nerden biliyon basindamiydin olayin otel sefi/////
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7 2
ÇAKMA KIVANÇ:BEN OLSAM BENDE ALDATIRIM
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9 8
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MİSAFİR:normaldir abicim bunlar yapar turk erkegi degilmi ucani kacani affetmez. . . . .
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