Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'i ünlü model Sara Sampaio ile aldattığı iddia edildi

Ekranların en yakışıklı oyuncuları arasında bulunan ve sergilediği performansla da takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, şaşırtan bir iddia ile gündeme geldi. Evlendiği günden beri adı ihanet iddialarına karışmayan Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'i Victoria's Secret meleği ile aldattığı ortaya atıldı.

2013'TE REKLAM FİLMİNDE ROL ALDILAR

Söylemezsem Olmaz isimli programda detaylı bir şekilde ele alınan iddia, gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ, 2013'te aynı reklam filminde rol aldığı Sara Sampaio ile görüşmeyi çekimlerden sonra da sürdürdü. Hatta 35 yaşındaki yakışıklı oyuncu, bununla da kalmadı ve 2016'da evlendiği Başak Dizer'i dünyaca ünlü modelle aldattı.

OTEL ODASINDA BULUŞTULAR

Konuşulanlara göre Kıvanç Tatlıtuğ ile Victoria's Secret'ın 28 yaşındaki meleği, yurt dışındaki bir otelde buluştu. İkili, otele ayrı giriş yaptı ancak aynı odada buluştu. Haberin ardından özellikle Tatlıtuğ'un hayranları, sosyal medyada "Bu sadece Kıvanç'ı karalamak için yapılan bir kampanya" diyerek ihanete inanmadıklarını dile getirdi.

Dünyaca ünlü model, 2015'ten beri milyarder iş adamı Oliver Ripley ile aşk yaşıyor.