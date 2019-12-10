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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, ip üzerinde amuda kalktı

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, yer çekimine karşı yoga yaparak tavana asılı ip üzerinde amuda kalktı. Dizer'in sınırları zorlayan pozlarına ünlü isimler de sessiz kalamadı.

10.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:47

2016 yılında 'te yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturan stilist Başak Dizer, yer çekimine karşı yoga yaparak ip üzerinde amuda kalkarak bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

YAPTIĞI HAREKETLERLE SINIRLARI ZORLADI

Sosyal medya hesabı Instagram'da 712 bin takipçisi bulunan Başak Dizer, kusursuz fiziğini borçlu olduğu spordan birkaç fotoğraf paylaştı. Tavana asılı ipin üzerine çıkarak çeşitli hareketler yapan Başak Dizer, amuda kalkarak poz verdi. Dizer bu anları "Kan beyne gitsin, omurlar açılsın, sırt esnesin" notuyla takipçileriyle paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALAMADI

Dizer'in sınırları zorlayan pozları kısa sürede binlerce beğeni alırken ünlü isimler de yorum yaptı. yapmaya olan düşkünlüğüyle tanınan model Deniz Akkaya Dizer'in fotoğrafına "Miss" yorumunu yaparken Pınar Sabancı da ateş emojisi koydu.

YERÇEKİMİNE KARŞI YOGA NEDİR?

Aerial denilen bu yoga türünde tüm hareketler ters bir şekilde yapılır. Baş aşağı yapılan bu yogada amaç; bedeni rahatlatıp esnetirken, kan akışını beyne yönlendirerek farkındalığı kat kat arttırmaktır.

BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer, 1980 doğumludur. Stilistlik konusunda eğitim almış, ardından bu eğitimini Instituto di Burgo'da tamamlamıştır. Dizer, İstanbul'da LLC tasarım bölümünde de lisans eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarım bölümü eğitim sertifikaları alan Başak Dizer, moda kariyerine böylece başlamıştır. Stilistik kariyerine dizilerde stil danışmanlığı yaparak başlayan Dizer, Londra da Central Saint Martins de moda kurslarına gitmiştir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, ip üzerinde amuda kalktı

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