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Kıvanç Tatlıtuğ'un kesketli tatil pozu kısa sürede beğeni rekoru kırdı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kasketli tatil pozuyla büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

25.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:18

Son olarak Çarpışma dizisinde yer alan ve yeni sezonda herhangi bir proje için anlaşma yapmayan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'le tatiline çıkmıştı. Bir süredir 'te olan Tatlıtuğ'un paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu.

YARIM MİLYONA YAKIN BEĞENİ ALDI

Tatilden sık sık paylaşım yapan yakışıklı oyuncu, dün kapşonlu pozuyla takipçilerini hayran bırakırken bugün kasketli pozuyla adından söz ettirdi. Kasketli ve kazaklı paylaşımını yaptıktan 4 saat sonra yarım milyon beğeni alan Tatlıtuğ'a iltifat dolu yorum yağdı.

ROMANTİK BİR TATİLE ÇIKMIŞTI

Öte yandan eşine ihanet ettiği iddialarına sert tepki gösteren ve sorumlular hakkında hukuki yola başvuran başarılı oyuncu,olaydan sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da romantik bir tatile çıkmıştı. Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Londra'dan da paylaşımlarda bulunmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kesketli tatil pozu kısa sürede beğeni rekoru kırdı

Kıvanç Tatlıtuğ, Avrupa, Madrid, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
MERVE CAN:Oyunculuğu ile yaşantısı ve özel hayatı ile çok beyefendi bir oyuncu
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...:çuval giysin oda yakışır
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