Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisi Çarpışma'nın Yayın Günü Belli Oldu!

İlk fragmanıyla büyük heyecan yaratan ekranların yeni dizisi Çarpışma'nın merakla beklenen yayın günü belli oldu. Show TV'nin merakla beklenen dizisi "Çarpışma" Perşembe günleri seyirciyle buluşacak. İşte, Çarpışma dizisine dair tüm detaylar...

ÇARPIŞMA'NIN YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU!

Etkileyici senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve görsel bir şölen sunacak rejisiyle izleyicilerin yeni ekran gözdesi olacak 'Çarpışma', 22 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile Show TV ekranlarında olacak.

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk'un paylaştığı 'Çarpışma', dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Kadir', Elçin Sangu'nun 'Zeynep', Onur Saylak'ın 'Veli Cevher', Alperen Duymaz'ın 'Kerem', Melisa Aslı Pamuk'un 'Cemre' karakterlerini canlandırıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken, senaristliğini Ali Aydın yapıyor. Dizinin yapımını ise pek çok başarılı yapımın da şirketi olan Ay Yapım üstleniyor.