Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, lüks teknelerinde tatil yapıyor

Sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'le tatile çıktı. Deniz tutkusuyla tanınan Tatlıtuğ, 700 bin TL'lik teknesi ve 300 bin liralık zodyaklı botuyla Marmaris'te objektiflere yakalandı.

LÜKS TEKNESİNDE TATİL YAPIYOR

Takvim'de yer alan habere göre; üç gün boyunca denize sıfır ormanlık alanda tatil yapan ikili, daha sonra 110 bin euroluk (yaklaşık 700 bin lira) lüks teknelerine geçti. Ünlü çift, bir süre lüks teknenin arka kısmında oturup sohbet etti.

BOTUYLA DENİZE AÇILDI

Tatlıtuğ daha sonra ise tekneden bota geçti. Yakışıklı oyuncu 300 bin liralık zodyak botla denize açılırken stil danışmanı eşi de teknede kaldı.

TÜM KONTROLLERİ YAPTI

En büyük hobilerin başında balık tutmak gelen ünlü oyuncunun bu tutkusu için aldığı lüks bottaki olta takımı da gözden kaçmadı. Başarılı oyuncu, yola çıkmadan önce de zodyak botun tüm kontrollerini yapmayı da ihmal etmedi. Tatlıtuğ, botuyla önden giden lüks teknesini takip etti.