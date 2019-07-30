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Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlü oyuncular caretta carettaları denize kavuşturdu

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oyuncu arkadaşlarıyla beraber Antalya'da yavru caretta carettaların denize ulaşmasını sağladı. Tatlıtuğ'a Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın oğlu Can da eşlik etti.

30.07.2019 21:50
Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlü oyuncular caretta carettaları denize kavuşturdu

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının korumaya alınmasının amaçlandığı projeye katıldı.Tatlıtuğ ve Dizer, 2 günlük kampta, kumsaldaki 64 yavru kaplumbağayı tek tek yuvalarından çıkarıp, denize ulaşmasını sağladı.

DENİZE ULAŞMALARINI İZLEDİ

Duyarlı oyuncu Tatlıtuğ ve eşine oyuncu arkadaşları Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı da katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ kumu kazarken hareketlilik olduğunu ve kazdıkları noktada caretta caretta olabileceğini söyledi. Tam o sırada Tatlıtuğ'un eline gelen yavru caretta carettalar ekibi sevince boğdu. Duyarlı oyuncular caretta carettaların deniz ulaşmasını izledi.


Kıvanç Kasabalı, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Sedef Avcı, Magazin

YORUMLAR (4)
ASENA TANRIDAĞLARI: SAĞOLSUNLAR BİR NESLİ KURTARDI YAVRUKURTLAR ALLAH RAZI OLSUN BU KARDEŞLERDEN , REKLAMLAR
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CARETTA KERATA: Carettacı keratalar hayvanları rahat bırakın. kedi yavrusu mu onlar.
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MURO: kes lan tatavayı sepet kafa
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ERHAN: REKLAM KOKAN HAREKETLER.
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