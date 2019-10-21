Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajını hayranlarının beğenisine sundu

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı. Tatlıtuğ'un yayınladığı fotoğraf kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

15 DAKİKADA YÜZ BİNE YAKIN BEĞENİ ALDI

2,8 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ fotoğrafa İngilizce olarak "Kral" notunu ekledi. Tatlıtuğ'un yeni imajını yayınladığı fotoğraf 15 dakika içerisinde on binlerce beğeni aldı.

ABİSİYLE KAVGA ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Kıvanç Tatlıtuğ geçen ay reklam yüzü olduğu markanın yeni koleksiyonu için verdiği davete ev sahipliği yapmış, geceye katılan Can Tatlıtuğ çıkışta mekanın valesiyle para yüzünden kavga etmişti. İddiaya göre oyuncu, geçenlerde abisiyle bir mekanda buluştu ve ona agresif tavırlarına son vermesi gerektiği yönünde sert bir uyarıda bulunmuştu. Ancak bu uyarı, iki kardeş arasında tartışmaya yol açmıştı. Tartışma sonrası mekanı terk eden Kıvanç Tatlıtuğ'un şu sıralar abisiyle görüşmediği iddia edilmişti.