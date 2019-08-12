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Kıvılcım, Kaan'ı aşk dolu gözlerle izledi

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, Bodrum Antik Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

12.08.2019 12:32 Kıvılcım, Kaan'ı aşk dolu gözlerle izledi
Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, Bodrum Antik Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Bodrum'da bulunan binlerce Duman hayranı, Bodrum Antik Tiyatrosu'nu doldurdu.Binlerce hayran hep bir ağızdan grubun şarkılarına eşlik ederken solist Kaan'ın eşi Kıvılcım ise aşk dolu gözlerle eşini izledi.

Açıkhavada rock müzikseverlerin karşısına çıkan Duman grubu, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. 2,5 saat sahnede kalan grup, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı. Konseri izleyenler arasında grubun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural da vardı. Kıvılcım Ural eşini aşk dolu gözlerle pür dikkat islemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 5 bin kişi Bayram'ın 1'inci günü Duman ile unutulmaz bir gece yaşadı. Adım atacak yer kalmayan konserde biletlerin tükendiği ve kapalı gişe yaptığı öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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