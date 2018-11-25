Kıvılcım Ural, Gelinliğiyle Böyle Poz Verdi!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 5 aylık hamile sevgilisi Kıvılcım Ural ile bu akşam evleniyor. Kıvılcım Ural gelinliğiyle kameralara böyle poz verdi.

5 AYLIK HAMİLE

Kıvılcım Ural gelinliğiyle kameralara böyle poz verdi.Eski eşi Seçkin Piriler'den olaylı bir şekilde boşanan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 5 aylık hamile sevgilisi Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturuyor. Evlilik töreninin öncesinde Kıvılcım Ural gelinliğiyle kameralara poz verdi.

KIVILCIM URAL KİMDİR?

Kıvılcım Ural 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise ve Üniversite eğitimi İzmir'de tamamlayan Kıvılcım Ural, 60'lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitaristi Fikret Ural'ın kızıdır.

Babasının izinden giden Kıvılcım Ural önce Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim almış ardından 9 Eylül Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölümü'nde tamamladı. Müzikle ilgilenmesinin yanı sıra kısa film, dizi ve reklamlarda da oyunculuk yapan Kıvılcım Ural Rüya Raporları isimli bir albüm de çıkarmıştır.