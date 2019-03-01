Kıvılcım Ural Nihayet Kızını Gösterdi

Kısa süre önce Duman'ın ünlü solisti Kaan Tangöze evlenen Kıvılcam Ural, bebeğini kucağına almıştı. Çocuklarının ilk fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaşan Ural, çok sayıda güzel yorum aldı.

BEBEĞİN ADI HENÜZ AÇIKLANMADI

Kaan Tangöze'ye ikinci kez babalığı tattıran Kıvılcım Ural'dan olan bebeğinin fotoğrafını annesi Instagram hesabından takipçiler ile paylaştı. Ancak henüz bebeklerinin isimlerini açıklamamaları hayranları tarafından hem merak edilmesine hem de şaşkınlık yaratmasına sebep oldu. Çok sayıda beğeni ve güzel yorum alan fotoğraf sonrası sevenleri çiftin bebeğinin adının açıklanmasını bekliyor.