Kıvrak: "Baharla Birlikte Özellikle Zeytincilik Açısından Güzel Günler Bizi Bekliyor"

Kaynak: İHA

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO), Edremit MYO Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, üreticilerin zeytin ağaçlarına bahar bakımı konusunda bilgi verdi.Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğrencileri uygulamalı olarak zeytin ağaçlarında bahar bakımının nasıl yapılması gerektiğini okul bahçesindeki ağaçlar üzerinde uygulamalı olarak öğreniyor.Zeytincilik bakımından kış mevsiminin çok verimli geçtiğini belirten Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Mücahit Kıvrak gazetecilere yaptığı açıklamada zeytin ağaçlarında bahar bakımının. ve budama şeklinin nasıl olması gerektiği konusunu anlatı.Mücahit Kıvrak, "Sonbahardan itibaren havanın serinlemesiyle birlikte yağışlar hem kar olarak hem de yağmur olarak özellikle zeytin bölgelerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz seneki kuraklığı yaşamıyoruz diye seviniyoruz. Geçen sezon zeytin sineğinin özellikle popülasyonunun çok yüksek olması sebebiyle üründe verim ve kalite kayıplarını yaşadık. Kötü bir zeytincilik yılı yaşadık. Ancak gelen baharla birlikte özellikle zeytincilik açısından güzel günler bizi bekliyor" dedi.Üreticilerin ağaç bakımlarını nasıl yapmaları gerektiğini de anlatan Kıvrak "Don mevsiminin geçmesinin ardından, don tehlikesinin yaşanmadığı bahçelerde ağaçların artık budanması gerekiyor. Bu sene mutlaka bir don tehlikesi geçmiş olan bahçeler vardır. Kırılan dallar olmuştur fırtınadan dolayı. Budamada önceliğimiz bunların çıkartılması olmalıdır. Hastalıklı ve yaralı dalların çıkartıldıktan sonra geri kalan ince perde dediğimiz verim budamalarının yapılmasıdır. Bu şekilde bakımlarını yaparlarsa üreticilerimizin lehinde olur ve zamanında yetiştirebilirler."dedi.Kıvrak budama sonrası işlemlere dikkat çekerek, "Bakırın hem hastalıklara hem de ağacın dayanıklılığına etkisi var. Bakırı attıktan sonra toprak altı gübrelemeleri ta ki çiçeklenmeye kadar bölerek verebilirlerse faydası olur. Toprağın bu sene ıslak olması sebebiyle atılan gübreler çok çabuk erir hem havaya hem de yer altı sularına karışma imkanı olur. O yüzden gübre birkaç defada bölünerek verilirse daha iyi olur. Ondan sonra zaten çiçeklenme gelir. Çiçeklenmede eğer çok aşırı derecede sıcak yaşamazsak, çok soğuk yaşamazsak çok güzel bir çiçeğin bizi beklediğini düşünmekteyiz" diye konuştu. - BALIKESİR