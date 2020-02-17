Haberler » 3. Sayfa » Kıyafet astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi - Haberler

Kıyafet astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bir şahsın pantolon ve montunun astarına gizlenmiş vaziyette 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildiVan Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Şubat tarihinde Gevaş ilçesindeki Balaban Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında...

17.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:34Kıyafet astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bir şahsın pantolon ve montunun astarına gizlenmiş vaziyette 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Şubat tarihinde ilçesindeki Balaban Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında yolcu otobüsündeki şüpheli bir şahsın üst aramasının yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada şahsın pantolon ve montun astarına dikilerek gizlenmiş vaziyette 3 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN

Gevaş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:16  Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim?
10:49  Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
10:49  Aşçı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı ahçı mı, aşçı mı?
10:10  17 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
17.02.2020 11:31:58